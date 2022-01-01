ihorsic написав:Дякую. Але все одно цікаво. Замовити можна за п'ять робочих днів до завершення депо а отримати через десять робочих. Здуваєтьмя Алла....
Цікавився цим моментом у персмена за його словами вказана процедура нібито не стосується депо, що закінчується. В будь якому випадку він мені пообіцяв, що якщо я йому зателефоную за 3 дні до закінчення депо то отримаю мої гроші вчасно. Як то воно буде в реалі зможу перевірити вже наступного місяця, але мене мій персмен ще жодного разу не підводив
Оскільки в підтримці щось питати -- таке собі задоволення, спитаю ще раз тут.
Обмеження на трати за кордоном в 100 тис. грн. на місяць - це на ІПН, чи по кожній картці окремо? Чи враховується зняття готівки в цей ліміт? І чи рахує його Альфа-банк взагалі? Щось не знайшов ніякої інформації по цих лімітах.
Зате знайшов, що обмеження на одну купівлю 20 тис. грн. на Хамелеоні, і 50 тіс. на Вайт. А збільшити його можна для Хамелеона?
Найбільш дратує, що це один такий місяць "активний", але ж доводиться розбиратись.
M-Audio написав:Зате знайшов, що обмеження на одну купівлю 20 тис. грн. на Хамелеоні, і 50 тіс. на Вайт. А збільшити його можна для Хамелеона?
Если Хамелеон с кредитным лимитом, то пока больше 20 тыс. не поднимают лимит на одну покупку. Если Хамелеон без кредитного лимита, то поднимают. Нужно написать в чате сенса. В чате оформляют заявку и на следующий рабочий день лимит поднимают. У меня так было.
ihorsic написав:Дякую. Але все одно цікаво. Замовити можна за п'ять робочих днів до завершення депо а отримати через десять робочих. Здуваєтьмя Алла....
Цікавився цим моментом у персмена за його словами вказана процедура нібито не стосується депо, що закінчується. В будь якому випадку він мені пообіцяв, що якщо я йому зателефоную за 3 дні до закінчення депо то отримаю мої гроші вчасно. Як то воно буде в реалі зможу перевірити вже наступного місяця, але мене мій персмен ще жодного разу не підводив
в сентябре без всяких заказов - звоню персмену или есть валюта в кассе нужная мне сумма - ответ да - приходите сегодня. Пришел и забрал.
IMPRINTER написав:всю сумму гасить опасно, ибо алла имеет привычку отбирать лимит, как тоглько он гасится полностью или частично при закрытиии опердня + выход ограничен 20 к день ... загасил и попрощался с лимитом ... лучше уже соточку заплатить ...
уже, вроде как, до 50К не срезает. но в любом случае при долге 20К+ выгоднее кинуть эти 20К+ на депо (а не гасить карту) и с процентов от этого депо платить ту сотку...
А лучше платить другими картами, а эту соточку на себя потратить
IMPRINTER написав:всю сумму гасить опасно, ибо алла имеет привычку отбирать лимит, как тоглько он гасится полностью или частично при закрытиии опердня + выход ограничен 20 к день ... загасил и попрощался с лимитом ... лучше уже соточку заплатить ...
уже, вроде как, до 50К не срезает. но в любом случае при долге 20К+ выгоднее кинуть эти 20К+ на депо (а не гасить карту) и с процентов от этого депо платить ту сотку...
А лучше платить другими картами, а эту соточку на себя потратить
Есть долг (на хамоне) 25К он уже год тянется, расскажите как не погашая долг, платить другими картами и не платить вон ту сотку?