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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.8 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:40

Re: Альфа-Банк

В Альфе в отделениях что, оформить конверт-депо вручную не могут, посылают в сенс?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:13

  Diman написав:В Альфе в отделениях что, оформить конверт-депо вручную не могут, посылают в сенс?


на початках ігри 50К робили тільки в відділеннях, але оскільки було надто багато бажаючих ігроків, то через певний час зробили цю ігру лише в додатку (Сенс)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:29

  greenozon написав:
  Diman написав:В Альфе в отделениях что, оформить конверт-депо вручную не могут, посылают в сенс?


на початках ігри 50К робили тільки в відділеннях, але оскільки було надто багато бажаючих ігроків, то через певний час зробили цю ігру лише в додатку (Сенс)


какой кошмар. шо теперь делать коллекционерам мокрых печатей? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:39

IMPRINTER

ну не знаю чи ще такі є в 22 році, але, чого гріха таїти сам такий був! от якраз коли ПБ хитався як щось смердюче в ополонці- пішов і порпосив дівчинку роздрукувати і опечатати штампом УСІ мої депозити яких на той доленосний час було з добрий десяток :)
дівчинка оцінила задачу і сказала - заходьте через пару годин ))

пів кіло була пачка!
в кінці вже аж принтер почав смужки білі малювати (бо не я один такий був і тонер закінчувався дуже швидко).
хоча нікому то ніколи й не знадобилось - чисто панічна атака мас.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 14:23

  ol_zy написав:
  mihasik написав:А лучше платить другими картами, а эту соточку на себя потратить ;)

Есть долг (на хамоне) 25К он уже год тянется, расскажите как не погашая долг, платить другими картами и не платить вон ту сотку?

Придется напрячься и Загасить. По другому, из соточной кабалы не выбраться.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 14:30

  greenozon написав:УСІ мої депозити яких на той доленосний час було з добрий десяток :)
дівчинка оцінила задачу і сказала - заходьте через пару годин ))
пів кіло була пачка!

Что-то не складывается. Даже в очень любящем портить бумагу УБИБ депозитный договор - это 4 листа. 40 листов - это 200 грамм и не верю, что в Привате настолько тормозной принтер, чтобы это часами печатать.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 15:22

  greenozon написав:IMPRINTER

ну не знаю чи ще такі є в 22 році, але, чого гріха таїти сам такий був! от якраз коли ПБ хитався як щось смердюче в ополонці- пішов і порпосив дівчинку роздрукувати і опечатати штампом УСІ мої депозити яких на той доленосний час було з добрий десяток :)
дівчинка оцінила задачу і сказала - заходьте через пару годин ))

пів кіло була пачка!
в кінці вже аж принтер почав смужки білі малювати (бо не я один такий був і тонер закінчувався дуже швидко).
хоча нікому то ніколи й не знадобилось - чисто панічна атака мас.


печать ставится на подпись того с кем вы закючили договор ... тогда вы заключали договор с дублетом о чем было написано в вашем договоре, а не с этой дивчиной. С таким же успехом вы его могли подписать и у соседки ). Подпись дубилета была у вас нарисована на принтере как и печать примата. Так что никакой юридической силы наличие подписи той девочке где-то в уголочке в ваших договорах не прибавило - ну разве что для самоутешения )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 16:09

  M-Audio написав:
  anduzenko написав:Приват отправляет 30к/мес на оффлайн банки, но это только для избранных.

И как узнать?

Узнать что? Как попасть в число избранных? Никак, теперь только через онлайн-обменники выводить.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 16:19

  anduzenko написав:
  M-Audio написав:
  anduzenko написав:Приват отправляет 30к/мес на оффлайн банки, но это только для избранных.

И как узнать?

Узнать что? Как попасть в число избранных? Никак, теперь только через онлайн-обменники выводить.

Вот теперь стало непонятно. Если лавочка закрылась окончательно, то о каких "избранных" речь? А если всё же есть какие-то "избранные", которым можно, то как узнать, может я тоже вхожу в это число? Ну или как туда попасть, если не вхожу.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:22

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:IMPRINTER

ну не знаю чи ще такі є в 22 році, але, чого гріха таїти сам такий був! от якраз коли ПБ хитався як щось смердюче в ополонці- пішов і порпосив дівчинку роздрукувати і опечатати штампом УСІ мої депозити яких на той доленосний час було з добрий десяток :)
дівчинка оцінила задачу і сказала - заходьте через пару годин ))

пів кіло була пачка!
в кінці вже аж принтер почав смужки білі малювати (бо не я один такий був і тонер закінчувався дуже швидко).
хоча нікому то ніколи й не знадобилось - чисто панічна атака мас.


печать ставится на подпись того с кем вы закючили договор ... тогда вы заключали договор с дублетом о чем было написано в вашем договоре, а не с этой дивчиной. С таким же успехом вы его могли подписать и у соседки ). Подпись дубилета была у вас нарисована на принтере как и печать примата. Так что никакой юридической силы наличие подписи той девочке где-то в уголочке в ваших договорах не прибавило - ну разве что для самоутешения )

та не подпісі дівчинки, а мокрої печатки!
greenozon
 
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