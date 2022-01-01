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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 жов, 2022 12:40
В Альфе в отделениях что, оформить конверт-депо вручную не могут, посылают в сенс?
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Diman
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:13
Diman написав:
В Альфе в отделениях что, оформить конверт-депо вручную не могут, посылают в сенс?
на початках ігри 50К робили тільки в відділеннях, але оскільки було надто багато бажаючих ігроків, то через певний час зробили цю ігру лише в додатку (Сенс)
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greenozon
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:29
greenozon написав: Diman написав:
В Альфе в отделениях что, оформить конверт-депо вручную не могут, посылают в сенс?
на початках ігри 50К робили тільки в відділеннях, але оскільки було надто багато бажаючих ігроків, то через певний час зробили цю ігру лише в додатку (Сенс)
какой кошмар. шо теперь делать коллекционерам мокрых печатей? )
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IMPRINTER
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:39
IMPRINTER
ну не знаю чи ще такі є в 22 році, але, чого гріха таїти сам такий був! от якраз коли ПБ хитався як щось смердюче в ополонці- пішов і порпосив дівчинку роздрукувати і опечатати штампом УСІ мої депозити яких на той доленосний час було з добрий десяток
дівчинка оцінила задачу і сказала - заходьте через пару годин ))
пів кіло була пачка!
в кінці вже аж принтер почав смужки білі малювати (бо не я один такий був і тонер закінчувався дуже швидко).
хоча нікому то ніколи й не знадобилось - чисто панічна атака мас.
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greenozon
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Додано: Вів 18 жов, 2022 14:30
greenozon написав:
УСІ мої депозити яких на той доленосний час було з добрий десяток
дівчинка оцінила задачу і сказала - заходьте через пару годин ))
пів кіло була пачка!
Что-то не складывается. Даже в очень любящем портить бумагу УБИБ депозитный договор - это 4 листа. 40 листов - это 200 грамм и не верю, что в Привате настолько тормозной принтер, чтобы это часами печатать.
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moveton
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Додано: Вів 18 жов, 2022 15:22
greenozon написав:IMPRINTER
ну не знаю чи ще такі є в 22 році, але, чого гріха таїти сам такий був! от якраз коли ПБ хитався як щось смердюче в ополонці- пішов і порпосив дівчинку роздрукувати і опечатати штампом УСІ мої депозити яких на той доленосний час було з добрий десяток
дівчинка оцінила задачу і сказала - заходьте через пару годин ))
пів кіло була пачка!
в кінці вже аж принтер почав смужки білі малювати (бо не я один такий був і тонер закінчувався дуже швидко).
хоча нікому то ніколи й не знадобилось - чисто панічна атака мас.
печать ставится на подпись того с кем вы закючили договор ... тогда вы заключали договор с дублетом о чем было написано в вашем договоре, а не с этой дивчиной. С таким же успехом вы его могли подписать и у соседки ). Подпись дубилета была у вас нарисована на принтере как и печать примата. Так что никакой юридической силы наличие подписи той девочке где-то в уголочке в ваших договорах не прибавило - ну разве что для самоутешения )
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IMPRINTER
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Додано: Вів 18 жов, 2022 16:09
M-Audio написав: anduzenko написав:
Приват отправляет 30к/мес на оффлайн банки, но это только для избранных.
И как узнать?
Узнать что? Как попасть в число избранных? Никак, теперь только через онлайн-обменники выводить.
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anduzenko
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Додано: Вів 18 жов, 2022 16:19
anduzenko написав: M-Audio написав: anduzenko написав:
Приват отправляет 30к/мес на оффлайн банки, но это только для избранных.
И как узнать?
Узнать что? Как попасть в число избранных? Никак, теперь только через онлайн-обменники выводить.
Вот теперь стало непонятно. Если лавочка закрылась окончательно, то о каких "избранных" речь? А если всё же есть какие-то "избранные", которым можно, то как узнать, может я тоже вхожу в это число? Ну или как туда попасть, если не вхожу.
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Додано: Вів 18 жов, 2022 17:22
IMPRINTER написав: greenozon написав:IMPRINTER
ну не знаю чи ще такі є в 22 році, але, чого гріха таїти сам такий був! от якраз коли ПБ хитався як щось смердюче в ополонці- пішов і порпосив дівчинку роздрукувати і опечатати штампом УСІ мої депозити яких на той доленосний час було з добрий десяток
дівчинка оцінила задачу і сказала - заходьте через пару годин ))
пів кіло була пачка!
в кінці вже аж принтер почав смужки білі малювати (бо не я один такий був і тонер закінчувався дуже швидко).
хоча нікому то ніколи й не знадобилось - чисто панічна атака мас.
печать ставится на подпись того с кем вы закючили договор ... тогда вы заключали договор с дублетом о чем было написано в вашем договоре, а не с этой дивчиной. С таким же успехом вы его могли подписать и у соседки ). Подпись дубилета была у вас нарисована на принтере как и печать примата. Так что никакой юридической силы наличие подписи той девочке где-то в уголочке в ваших договорах не прибавило - ну разве что для самоутешения )
та не подпісі дівчинки, а мокрої печатки!
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greenozon
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