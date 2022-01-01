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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:39
Отакої, альфу чи то націоналізовують чи до ощАду приєдгують, а народ згадує приватівські історії з мокро-сухими печатками.
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Ой+
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Додано: Вів 18 жов, 2022 18:46
Ой+ написав:
Отакої, альфу чи то націоналізовують чи до ощАду приєдгують, а народ згадує приватівські історії з мокро-сухими печатками.
Ачотакова? Из той же статьи:
І якщо говорити про "Альфу", то якби я був би вкладником цього банку, я б взагалі не хвилювався з цього приводу", - сказав Железняк
Вот все так и делают.
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moveton
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