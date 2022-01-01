Додано: Вів 18 жов, 2022 21:02

greenozon написав: та не подпісі дівчинки, а мокрої печатки! та не подпісі дівчинки, а мокрої печатки!

если договор был подписан с Дубилетом, то и печать должна ставиться соответствующая - печать ГО Примата ... а у вас на печати наверное написано было даже "Печать действительно только при подписи Иванєнко Марычки". А у вас Договор с Дубилетом. Какое отношение это лицо имело к Вашему договору? С Марычкой Иванэнко вы не заключали договор (по тексту договора вы его заключили с Дубилетом) равно как и у Марычки Иваненко небыло доверенности от Дубилета на подписание таких договоров от имени банка - ее подпись и печать была в данном случае обычной пустышкой для вашего утихомиривания ) Начальник отделения не имеет право от имени Приватбанка заключать договоры. В других банках есть такое, когда начальник отделения подписывает договор, но и тогда по тексту договора идет "Х-банк в лице начальника отделения № Х ____________ , на основании доверенности №_, удостоверенной Нотариусом ________ ... " и тогда ставится подпись и печать начальника отделения.Особо параноидальные вкладчики даже просят показать и выдать им заверенную копию этой доверенности, отсыл к которой идет по тексту договора ...у примата договоры все заключаются с Головой Правления, рисуется сканированная его подпись и печать банка, начальники отделений не имеют доверенности заключать от имени банка такие договоры и их подпись и печать отделения в данном случае ни на йоту не увеличивают бОльшую юридическую силу данного договора - просто плацебо и не более.