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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:39

Re: Альфа-Банк

Отакої, альфу чи то націоналізовують чи до ощАду приєдгують, а народ згадує приватівські історії з мокро-сухими печатками.
На думку Страхової, як варіант – банк після націоналізації можуть приєднати до одного з держбанків, наприклад, до Ощадбанку чи потім виставити на продаж. https://www.rbc.ua/rus/news/alfa-bank-u ... 35459.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:46

  Ой+ написав:Отакої, альфу чи то націоналізовують чи до ощАду приєдгують, а народ згадує приватівські історії з мокро-сухими печатками.

Ачотакова? Из той же статьи:
І якщо говорити про "Альфу", то якби я був би вкладником цього банку, я б взагалі не хвилювався з цього приводу", - сказав Железняк

Вот все так и делают.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:02

  greenozon написав:та не подпісі дівчинки, а мокрої печатки!


если договор был подписан с Дубилетом, то и печать должна ставиться соответствующая - печать ГО Примата ... а у вас на печати наверное написано было даже "Документ действителен только при подписи Иванєнко Марычки" - именно так указано на печатях примата - там четкая привязка к подписанту. А у вас Договор с Дубилетом. Какое отношение Иванєнко Марычка имело к Вашему договору? С Марычкой Иванэнко вы не заключали договор (по тексту договора вы его заключили с Дубилетом) равно как и у Марычки Иваненко небыло доверенности от Дубилета на подписание таких договоров от имени банка - ее подпись и печать была в данном случае обычной пустышкой для вашего утихомиривания ) Начальник отделения не имеет право от имени Приватбанка заключать договоры. В других банках есть такое, когда начальник отделения подписывает договор, но и тогда по тексту договора идет "Х-банк в лице начальника отделения № Х ____________ , на основании доверенности №_, удостоверенной Нотариусом ________ ... " и тогда ставится подпись и печать начальника отделения.

Особо параноидальные вкладчики даже просят показать и выдать им заверенную копию этой доверенности, отсыл к которой идет по тексту договора ... я раз єто попросил в качестве шутки - чем вызвал резкое замешательство в банке ... они даже не знали, где та доверенность лежит и есть ли она вообще в природе.

у примата договоры все заключаются с Головой Правления, рисуется сканированная его подпись и печать банка, начальники отделений не имеют доверенности заключать от имени банка такие договоры и их подпись и печать отделения в данном случае ни на йоту не увеличивают бОльшую юридическую силу данного договора - просто плацебо и не более.

Из всего вышенаписанного вывод - что если уже быть "мокропечатником", то это нужно тогда делать так, чтоб это было правильно. Сам факт синенького кружечка на бумаге ни про что не говорит и никак не повышает юридическую силу - должна быть правильная подпись и правильная печать и в идеале еще заверенная копия нотариальной доверенности, на которую идет ссылка в договоре и которая дает подписанту от имени банка право подписывать такого рода договоры.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 08:03

Re: Альфа-Банк

Хотів вчора розплатитися карткою Хамелеон у відділенні Укрпошти - "картка не підтримується", після цього у магазинах - без проблем
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 09:42

IMPRINTER
А кем заверяется копия доверенности для вкладчика, завотделения на которого выдана доверенность?
Есть еще доверенности на открытие депо заверенные не нотариусом а предправления этого банка.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:03

Re: Альфа-Банк

Господа, какие прогнозы по Альфе? Депо конвертационное думаю открывать
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:13

Алексей77

фінальне слово за Президентом
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40536

поки нема його підпису - нічого не буде.
(ймовірно йдуть кулуарні торги щодо рішення і міфічного мільярду доларів вливань)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:43

  demichh написав:IMPRINTER
А кем заверяется копия доверенности для вкладчика, завотделения на которого выдана доверенность?
Есть еще доверенности на открытие депо заверенные не нотариусом а предправления этого банка.


ну впринципи заверять ее не обязательно - достаточно самому убедиться, что она существует в подлинном виде (на нотариальном бланке) и чтоб была ее копия ... но можно эту копию попросить заверить то лицо, которое в ней упомянуто, что ему наданы такие права.

если хотите потроллить, то требуйте нотариальнозаверенную )
банк же требует от клиента нотариальнозаверенную копию доверки, если вы оформляете право распоряжаться вашими счетами третьим лицом ... более того некоторые банки еще и требуют выписку из реестра в день обращения третьего лдица в банк, что доверка не отозвана ... можно и тут такое попросить .. а вдруг эта доверенность отозвана и это теперь не более клочка бумаги ) поэтому если есть час и натхнення можно устроить им ад как они делают это клиенту )

Но во многих банках уже депо-договоры оформляются не отдельным договором, а в виде заявы-приложения к ДКБО, где вы сами просите на основании публичного договора-офферты, открыть вам вклад.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:41

  M-Audio написав:Якщо вже пішла розмова про бонуси за NFC, є таке цікаве питання: а чи дадуть бонус за NFC, якщо оплата здійснена у вибраній категорії, але підвищених горіхів вже не нараховують, бо ліміт закінчився? Начебто за NFC ліміт окремий, і поза обраними категоріями бонусів ще можна було отримати, а ось у такому варіанті як буде?

Відповідаю на своє ж питання, бо перевірив на практиці.
Ні, не нараховують бонус за NFC, якщо купівля у вибраній категорії, але ліміт на бонуси вже вичерпано.
M-Audio
 
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