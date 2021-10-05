greenozon написав:та не подпісі дівчинки, а мокрої печатки!
если договор был подписан с Дубилетом, то и печать должна ставиться соответствующая - печать ГО Примата ... а у вас на печати наверное написано было даже "Документ действителен только при подписи Иванєнко Марычки" - именно так указано на печатях примата - там четкая привязка к подписанту. А у вас Договор с Дубилетом. Какое отношение Иванєнко Марычка имело к Вашему договору? С Марычкой Иванэнко вы не заключали договор (по тексту договора вы его заключили с Дубилетом) равно как и у Марычки Иваненко небыло доверенности от Дубилета на подписание таких договоров от имени банка - ее подпись и печать была в данном случае обычной пустышкой для вашего утихомиривания ) Начальник отделения не имеет право от имени Приватбанка заключать договоры. В других банках есть такое, когда начальник отделения подписывает договор, но и тогда по тексту договора идет "Х-банк в лице начальника отделения № Х ____________ , на основании доверенности №_, удостоверенной Нотариусом ________ ... " и тогда ставится подпись и печать начальника отделения.
Особо параноидальные вкладчики даже просят показать и выдать им заверенную копию этой доверенности, отсыл к которой идет по тексту договора ... я раз єто попросил в качестве шутки - чем вызвал резкое замешательство в банке ... они даже не знали, где та доверенность лежит и есть ли она вообще в природе.
у примата договоры все заключаются с Головой Правления, рисуется сканированная его подпись и печать банка, начальники отделений не имеют доверенности заключать от имени банка такие договоры и их подпись и печать отделения в данном случае ни на йоту не увеличивают бОльшую юридическую силу данного договора - просто плацебо и не более.
Из всего вышенаписанного вывод - что если уже быть "мокропечатником", то это нужно тогда делать так, чтоб это было правильно. Сам факт синенького кружечка на бумаге ни про что не говорит и никак не повышает юридическую силу - должна быть правильная подпись и правильная печать и в идеале еще заверенная копия нотариальной доверенности, на которую идет ссылка в договоре и которая дает подписанту от имени банка право подписывать такого рода договоры.
demichh написав:IMPRINTER А кем заверяется копия доверенности для вкладчика, завотделения на которого выдана доверенность? Есть еще доверенности на открытие депо заверенные не нотариусом а предправления этого банка.
ну впринципи заверять ее не обязательно - достаточно самому убедиться, что она существует в подлинном виде (на нотариальном бланке) и чтоб была ее копия ... но можно эту копию попросить заверить то лицо, которое в ней упомянуто, что ему наданы такие права.
если хотите потроллить, то требуйте нотариальнозаверенную ) банк же требует от клиента нотариальнозаверенную копию доверки, если вы оформляете право распоряжаться вашими счетами третьим лицом ... более того некоторые банки еще и требуют выписку из реестра в день обращения третьего лдица в банк, что доверка не отозвана ... можно и тут такое попросить .. а вдруг эта доверенность отозвана и это теперь не более клочка бумаги ) поэтому если есть час и натхнення можно устроить им ад как они делают это клиенту )
Но во многих банках уже депо-договоры оформляются не отдельным договором, а в виде заявы-приложения к ДКБО, где вы сами просите на основании публичного договора-офферты, открыть вам вклад.
M-Audio написав:Якщо вже пішла розмова про бонуси за NFC, є таке цікаве питання: а чи дадуть бонус за NFC, якщо оплата здійснена у вибраній категорії, але підвищених горіхів вже не нараховують, бо ліміт закінчився? Начебто за NFC ліміт окремий, і поза обраними категоріями бонусів ще можна було отримати, а ось у такому варіанті як буде?
Відповідаю на своє ж питання, бо перевірив на практиці. Ні, не нараховують бонус за NFC, якщо купівля у вибраній категорії, але ліміт на бонуси вже вичерпано.