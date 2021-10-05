mihasik написав:А лучше платить другими картами, а эту соточку на себя потратить
Есть долг (на хамоне) 25К он уже год тянется, расскажите как не погашая долг, платить другими картами и не платить вон ту сотку?
Придется напрячься и Загасить. По другому, из соточной кабалы не выбраться.
еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода. А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.
idealstorm написав:А что, выходит Шевченко НБУ зря сливался? Я полагаю, он был против национализации, потому и заболел...
Шевченко креатура Маркарової, а вона ввесь час топила альфу. Пруфи викладав раніше.
Шевченко – ставленик Маркарової. Саме її банківська група просунула свого часу його кандидатуру після відставки Смолія (попереднього голови НБУ Якова Смолія – ред.). Багато рішень НБУ, формально підписаних членами правління, насправді ініційовано Маркаровою в її інтересах. Деякі з цих рішень є потенційно скандальними і можуть мати наслідки і для бізнесу її чоловіка, і для неї https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... t-pyshnogo