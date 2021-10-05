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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 518519520521

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Альфа-Банк 3.8 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:42

  mihasik написав:
  Алексей77 написав:Господа, какие прогнозы по Альфе? Депо конвертационное думаю открывать

+1. Думаю риски минимальны.


А что, выходит Шевченко НБУ зря сливался?
Я полагаю, он был против национализации, потому и заболел...
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:45

  mihasik написав:
  ol_zy написав:
  mihasik написав:А лучше платить другими картами, а эту соточку на себя потратить ;)

Есть долг (на хамоне) 25К он уже год тянется, расскажите как не погашая долг, платить другими картами и не платить вон ту сотку?

Придется напрячься и Загасить. По другому, из соточной кабалы не выбраться.

еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода.
А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:14

Re: Альфа-Банк

  idealstorm написав:А что, выходит Шевченко НБУ зря сливался?
Я полагаю, он был против национализации, потому и заболел...

Шевченко креатура Маркарової, а вона ввесь час топила альфу. Пруфи викладав раніше.
Шевченко – ставленик Маркарової. Саме її банківська група просунула свого часу його кандидатуру після відставки Смолія (попереднього голови НБУ Якова Смолія – ред.). Багато рішень НБУ, формально підписаних членами правління, насправді ініційовано Маркаровою в її інтересах. Деякі з цих рішень є потенційно скандальними і можуть мати наслідки і для бізнесу її чоловіка, і для неї https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... t-pyshnogo

Сьогодні без замовлення отримав трохи $.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 22:04

  ol_zy написав:еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода.
А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.

Это если есть свободные 25к кот.можно положить на депо и забыть. А если всего 25к свободных и столько же в кредите у аллы; каждый мес., кроме сотки, ещё и тело нужно закрывать :|
mihasik
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