mihasik написав:А лучше платить другими картами, а эту соточку на себя потратить
Есть долг (на хамоне) 25К он уже год тянется, расскажите как не погашая долг, платить другими картами и не платить вон ту сотку?
Придется напрячься и Загасить. По другому, из соточной кабалы не выбраться.
еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода. А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.
idealstorm написав:А что, выходит Шевченко НБУ зря сливался? Я полагаю, он был против национализации, потому и заболел...
Шевченко креатура Маркарової, а вона ввесь час топила альфу. Пруфи викладав раніше.
Шевченко – ставленик Маркарової. Саме її банківська група просунула свого часу його кандидатуру після відставки Смолія (попереднього голови НБУ Якова Смолія – ред.). Багато рішень НБУ, формально підписаних членами правління, насправді ініційовано Маркаровою в її інтересах. Деякі з цих рішень є потенційно скандальними і можуть мати наслідки і для бізнесу її чоловіка, і для неї https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... t-pyshnogo
ol_zy написав:еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода. А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.
Это если есть свободные 25к кот.можно положить на депо и забыть. А если всего 25к свободных и столько же в кредите у аллы; каждый мес., кроме сотки, ещё и тело нужно закрывать
ol_zy написав:еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода. А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.
Это если есть свободные 25к кот.можно положить на депо и забыть. А если всего 25к свободных и столько же в кредите у аллы; каждый мес., кроме сотки, ещё и тело нужно закрывать
Отлежавшие 25К на депозите за пол года мне принесли 1200 и потеряли при сегодняшнем курсе ~9500.
moveton Я оперирую своими текущими средствами, выходя из сложившихся обстоятельств. Условия кредитования изменилось и связано напрямую от расхода кредитных средств, несмотря на хитрость с пунктом "обслуживания карты". Учитывая все обстоятельства любезно предложенный "счетчик" от банка мне не выгоден. Каждый из сторон сделки провел оптимизацию своих расходов. Неизвестность всегда пугает, но за пределами использования какими либо привычными вещами есть другие вещи и там тоже течет жизнь и не всегда хуже предыдущей.