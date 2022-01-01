RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 519520521522

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:12

  mihasik написав:
  ol_zy написав:еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода.
А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.

Это если есть свободные 25к кот.можно положить на депо и забыть. А если всего 25к свободных и столько же в кредите у аллы; каждый мес., кроме сотки, ещё и тело нужно закрывать :|

если нет 25К для погашения, то смысла в вашем совете вообще нет. А если есть 25К для погашения, то выгоднее их кинуть на депозит и получить доп. бонус в 100+ чем просто их выкинуть. С этого депо можно и погашать хамона по 2500 в месяц. А вот когда сумма на депо станет приносить менее 100 грн, вот тогда и загасить хамона в 0. (это если им не пользоваться)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7434
З нами з: 20.01.15
Подякував: 447 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:15

  копейка написав:
  mihasik написав:
  ol_zy написав:еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода.
А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.

Это если есть свободные 25к кот.можно положить на депо и забыть. А если всего 25к свободных и столько же в кредите у аллы; каждый мес., кроме сотки, ещё и тело нужно закрывать :|

Отлежавшие 25К на депозите за пол года мне принесли 1200 и потеряли при сегодняшнем курсе ~9500.

т.е., если выкинуть сейчас 25К, то они принесут больше чем гипотетическая потеря 9600? Научите как отдать 25К алке (и иметь 0 в кармане) и получить 9600 при этом ...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7434
З нами з: 20.01.15
Подякував: 447 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 519520521522
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 254, 255, 256
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2550 1418012
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 жов, 2022 20:02
Порт
Банк Конкорд 1 ... 15, 16, 17
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
169 139521
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 жов, 2022 17:25
Rebel
Львів Банк 1 ... 5, 6, 7
V2 » П'ят 28 січ, 2022 13:34
62 31120
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 жов, 2022 10:48
Redhead

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.