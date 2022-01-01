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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 жов, 2022 19:12
mihasik написав: ol_zy написав:
еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода.
А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.
Это если есть свободные 25к кот.можно положить на депо и забыть. А если всего 25к свободных и столько же в кредите у аллы; каждый мес., кроме сотки, ещё и тело нужно закрывать
если нет 25К для погашения, то смысла в вашем совете вообще нет. А если есть 25К для погашения, то выгоднее их кинуть на депозит и получить доп. бонус в 100+ чем просто их выкинуть. С этого депо можно и погашать хамона по 2500 в месяц. А вот когда сумма на депо станет приносить менее 100 грн, вот тогда и загасить хамона в 0. (это если им не пользоваться)
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Додано: Чет 20 жов, 2022 19:15
копейка написав: mihasik написав: ol_zy написав:
еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода.
А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.
Это если есть свободные 25к кот.можно положить на депо и забыть. А если всего 25к свободных и столько же в кредите у аллы; каждый мес., кроме сотки, ещё и тело нужно закрывать
Отлежавшие 25К на депозите за пол года мне принесли 1200 и потеряли при сегодняшнем курсе ~9500.
т.е., если выкинуть сейчас 25К, то они принесут больше чем гипотетическая потеря 9600? Научите как отдать 25К алке (и иметь 0 в кармане) и получить 9600 при этом ...
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