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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 519520521522

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:12

  mihasik написав:
  ol_zy написав:еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода.
А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.

Это если есть свободные 25к кот.можно положить на депо и забыть. А если всего 25к свободных и столько же в кредите у аллы; каждый мес., кроме сотки, ещё и тело нужно закрывать :|

если нет 25К для погашения, то смысла в вашем совете вообще нет. А если есть 25К для погашения, то выгоднее их кинуть на депозит и получить доп. бонус в 100+ чем просто их выкинуть. С этого депо можно и погашать хамона по 2500 в месяц. А вот когда сумма на депо станет приносить менее 100 грн, вот тогда и загасить хамона в 0. (это если им не пользоваться)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:15

  копейка написав:
  mihasik написав:
  ol_zy написав:еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода.
А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.

Это если есть свободные 25к кот.можно положить на депо и забыть. А если всего 25к свободных и столько же в кредите у аллы; каждый мес., кроме сотки, ещё и тело нужно закрывать :|

Отлежавшие 25К на депозите за пол года мне принесли 1200 и потеряли при сегодняшнем курсе ~9500.

т.е., если выкинуть сейчас 25К, то они принесут больше чем гипотетическая потеря 9600? Научите как отдать 25К алке (и иметь 0 в кармане) и получить 9600 при этом ...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 20:58

80/20 vs грейс

Возвращаясь к акции 80/20

Допустим у клиента на начало акции задолженность на Хамоне была 25К,
а полную сумму для погашения этой задолженности он хранил на бессрочном депо под 10%
Клиент планировал каждый месяц гасить ОМП -- 10% от задолженности в грейсе.

При этих условиях, если бы он подддддался соблазну поучаствовать в акции невиданной щедрости от Алки 80/20 и таки загасил 20К долгу, то оставшиеся 5К средств на депо принесли бы ему за следующие 7 мес = доходу 234,79 грн.(зелёная колонка)
Зображення
Если бы он действовал по ранее утверЖденному плану, то цимес составил бы = 862,98грн
(рыжая колонка), что в 3.86 раза больше завлекуХ от Аллюсика. И это уже с учетом соточки, которая появилась всего то 2 мес назад!

ПС. Щетаю, шо граться с депо имеет смысл при задолженности не менее 15К,
т.к. при меньшей сумме ежемесячный выхлоп составляет менее 100 грн (уже на 6й мес),
шо видно в этих расчетаХ (из-за соточки!). Однако можно играться и с депозитами со ставками более 10% А вдруХ такие найдете :wink:

ППС. Для примера в талбычке указан доход и на 30й месяц такой игры. Т.е. всего за 30 мес планировалось нарубить почти 1.5К %% против Алкиной аХцЫонной 1000 -- вот оно счастье грейса :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:08

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:ПС. Щетаю, шо граться с депо имеет смысл при задолженности не менее 15К,
т.к. при меньшей сумме ежемесячный выхлоп составляет менее 100 грн (уже на 6й мес),
шо видно в этих расчетаХ (из-за соточки!). Однако можно играться и с депозитами со ставками более 10% А вдруХ такие найдете

Согласен, а если брать депо 29 дней с пролонгацией, то там с 13% стартует. Т.е. и до 10К уже можно играться. Только депошек должно быть 10шт по 2500, чтобы всегда было чем погасить мин платеж. Даже не 2500 каждый, а 2500 + 2250 + 2000 .... ну или сколько там каждый раз будет мин платеж, хотя если хамон использовать и косить КБ на оте 2500, то, можно 25К депо лонгировать, а мин платеж вносить и тратить.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:28

  ol_zy написав:
  копейка написав:Отлежавшие 25К на депозите за пол года мне принесли 1200 и потеряли при сегодняшнем курсе ~9500.

т.е., если выкинуть сейчас 25К, то они принесут больше чем гипотетическая потеря 9600? Научите как отдать 25К алке (и иметь 0 в кармане) и получить 9600 при этом ...

Потеря была не гипотетической т.к. две суммы были разложены по двум "корзинам", одна заработала ровно сколько я написала на разнице курсов, вторая заработала не много не мало 1200 против суммы потери на курсе. Благодаря стараниям банка, кредит был уменьшен и не восстановлен в полной мере, отчего не был использован на всю первоначальную сумму и был погашен полученными средствами за несколько итераций.
Вилку в последствии от банка для отличных первоначальных условий на время открытия карты мало кто ожидал, поэтому столь категоричные вопросы не ко мне. Многие и я в том числе открывали карту под "бонусную акцию" и после ее окончания мне следовало бы ее закрыть, ИМХО. Но что сделано то сделано.
Это лишь мой кейс, он не в полном объеме соответствует Вашему и был для меня не выгоден в полной мере на текущий момент. Возможно Вам выгоден другой вариант.
п.с. Рано или поздно их придется выкинуть, лучшего расположения звезд для этого не знает никто.
копейка
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