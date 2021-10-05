Додано: Чет 20 жов, 2022 20:58

Возвращаясь к акции 80/20Допустим у клиента на начало акции задолженность на Хамоне была 25К,а полную сумму для погашения этой задолженности он хранил на бессрочном депо под 10%Клиент планировал каждый месяц гасить ОМП -- 10% от задолженности в грейсе.При этих условиях, если бы он подддддался соблазну поучаствовать в акции невиданной щедрости от Алки 80/20 и таки загасил 20К долгу, то оставшиеся 5К средств на депо принесли бы ему за следующие 7 мес = доходу 234,79 грн.(зелёная колонка)Если бы он действовал по ранее утверЖденному плану, то цимес составил бы = 862,98грн(рыжая колонка), что в 3.86 раза больше завлекуХ от Аллюсика. И это уже с учетом соточки, которая появилась всего то 2 мес назад!ПС. Щетаю, шо граться с депо имеет смысл при задолженности не менее 15К,т.к. при меньшей сумме ежемесячный выхлоп составляет менее 100 грн (уже на 6й мес),шо видно в этих расчетаХ (из-за соточки!). Однако можно играться и с депозитами со ставками более 10% А вдруХ такие найдетеППС. Для примера в талбычке указан доход и на 30й месяц такой игры. Т.е. всего за 30 мес планировалось нарубить почти 1.5К %% против Алкиной аХцЫонной 1000 -- вот оно счастье грейса