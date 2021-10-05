RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 519520521522

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:12

  mihasik написав:
  ol_zy написав:еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода.
А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.

Это если есть свободные 25к кот.можно положить на депо и забыть. А если всего 25к свободных и столько же в кредите у аллы; каждый мес., кроме сотки, ещё и тело нужно закрывать :|

если нет 25К для погашения, то смысла в вашем совете вообще нет. А если есть 25К для погашения, то выгоднее их кинуть на депозит и получить доп. бонус в 100+ чем просто их выкинуть. С этого депо можно и погашать хамона по 2500 в месяц. А вот когда сумма на депо станет приносить менее 100 грн, вот тогда и загасить хамона в 0. (это если им не пользоваться)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7436
З нами з: 20.01.15
Подякував: 448 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:15

  копейка написав:
  mihasik написав:
  ol_zy написав:еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода.
А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.

Это если есть свободные 25к кот.можно положить на депо и забыть. А если всего 25к свободных и столько же в кредите у аллы; каждый мес., кроме сотки, ещё и тело нужно закрывать :|

Отлежавшие 25К на депозите за пол года мне принесли 1200 и потеряли при сегодняшнем курсе ~9500.

т.е., если выкинуть сейчас 25К, то они принесут больше чем гипотетическая потеря 9600? Научите как отдать 25К алке (и иметь 0 в кармане) и получить 9600 при этом ...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7436
З нами з: 20.01.15
Подякував: 448 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 20:58

80/20 vs грейс

Возвращаясь к акции 80/20

Допустим у клиента на начало акции задолженность на Хамоне была 25К,
а полную сумму для погашения этой задолженности он хранил на бессрочном депо под 10%
Клиент планировал каждый месяц гасить ОМП -- 10% от задолженности в грейсе.

При этих условиях, если бы он подддддался соблазну поучаствовать в акции невиданной щедрости от Алки 80/20 и таки загасил 20К долгу, то оставшиеся 5К средств на депо принесли бы ему за следующие 7 мес = доходу 234,79 грн.(зелёная колонка)
Зображення
Если бы он действовал по ранее утверЖденному плану, то цимес составил бы = 862,98грн
(рыжая колонка), что в 3.86 раза больше завлекуХ от Аллюсика. И это уже с учетом соточки, которая появилась всего то 2 мес назад!

ПС. Щетаю, шо граться с депо имеет смысл при задолженности не менее 15К,
т.к. при меньшей сумме ежемесячный выхлоп составляет менее 100 грн (уже на 6й мес),
шо видно в этих расчетаХ (из-за соточки!). Однако можно играться и с депозитами со ставками более 10% А вдруХ такие найдете :wink:

ППС. Для примера в талбычке указан доход и на 30й месяц такой игры. Т.е. всего за 30 мес планировалось нарубить почти 1.5К %% против Алкиной аХцЫонной 1000 -- вот оно счастье грейса :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3253
З нами з: 05.05.21
Подякував: 202 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:08

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:ПС. Щетаю, шо граться с депо имеет смысл при задолженности не менее 15К,
т.к. при меньшей сумме ежемесячный выхлоп составляет менее 100 грн (уже на 6й мес),
шо видно в этих расчетаХ (из-за соточки!). Однако можно играться и с депозитами со ставками более 10% А вдруХ такие найдете

Согласен, а если брать депо 29 дней с пролонгацией, то там с 13% стартует. Т.е. и до 10К уже можно играться. Только депошек должно быть 10шт по 2500, чтобы всегда было чем погасить мин платеж. Даже не 2500 каждый, а 2500 + 2250 + 2000 .... ну или сколько там каждый раз будет мин платеж, хотя если хамон использовать и косить КБ на оте 2500, то, можно 25К депо лонгировать, а мин платеж вносить и тратить.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7436
З нами з: 20.01.15
Подякував: 448 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:28

  ol_zy написав:
  копейка написав:Отлежавшие 25К на депозите за пол года мне принесли 1200 и потеряли при сегодняшнем курсе ~9500.

т.е., если выкинуть сейчас 25К, то они принесут больше чем гипотетическая потеря 9600? Научите как отдать 25К алке (и иметь 0 в кармане) и получить 9600 при этом ...

Потеря была не гипотетической т.к. две суммы были разложены по двум "корзинам", одна заработала ровно сколько я написала на разнице курсов, вторая заработала не много не мало 1200 против суммы потери на курсе. Благодаря стараниям банка, кредит был уменьшен и не восстановлен в полной мере, отчего не был использован на всю первоначальную сумму и был погашен полученными средствами за несколько итераций.
Вилку в последствии от банка для отличных первоначальных условий на время открытия карты мало кто ожидал, поэтому столь категоричные вопросы не ко мне.
Это лишь мой кейс, он не в полном объеме соответствует Вашему и был для меня не выгоден в полной мере на текущий момент. Возможно Вам выгоден другой вариант.
п.с. Рано или поздно, так или иначе их придется выкинуть, лучшего расположения звезд для этого не знает никто.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 557
З нами з: 31.07.19
Подякував: 364 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:56

  Amethyst написав:Возвращаясь к акции 80/20

Допустим у клиента на начало акции задолженность на Хамоне была 25К,
...

Я только не поняла, как вы учли, что после окончания выплаты задолженности в первом случае остался 0 + ~1500, а в случае 80/20 5000+~1000
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2748
З нами з: 18.09.13
Подякував: 527 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:23

  vollena71 написав:
  Amethyst написав:Возвращаясь к акции 80/20

Допустим у клиента на начало акции задолженность на Хамоне была 25К,
...

Я только не поняла, как вы учли, что после окончания выплаты задолженности в первом случае остался 0 + ~1500, а в случае 80/20 5000+~1000

Замечание принимается. Действительно, "после" останется 1500 и 6000.
Но я веду речь про "бесконечность" процесса, где после не должно наступить :wink:
ИМХО, у тех кто "после" пока нет и нового лимита, ну хотя бы в пределах тех же 25К. А свыни до сих пор обслуживают по 100..150К на рыло.

Просто хотелось показать переимущество такого инструмента как грейс, которого Алка пытается лишить своих любимых клиентов.
В принципе, можно вообще было не брать карткредит, и жить за свои
Ну а ХИ-клиент смело берет грейс и в рамках Тарифа имеет цимес.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3253
З нами з: 05.05.21
Подякував: 202 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:35

Re: Альфа-Банк

а що з акціями які купив в альфі, бобіх здох?
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 221
З нами з: 19.04.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 10:38

  alex2013a90 написав:а що з акціями які купив в альфі, бобіх здох?

почему? дивиденды платятся, а на продажу пока что запрет от НБУ (я про валютные ино акции).
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7436
З нами з: 20.01.15
Подякував: 448 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 14:11

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:
  alex2013a90 написав:а що з акціями які купив в альфі, бобіх здох?

почему? дивиденды платятся, а на продажу пока что запрет от НБУ (я про валютные ино акции).
Надо было что-то вбросить на вентилятор. У него наверняка тех акций и нет. А то знал бы.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5193
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 519520521522
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 254, 255, 256
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2554 1420888
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 жов, 2022 00:03
korzviktor20
Банк Власний Рахунок 1 ... 75, 76, 77
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
767 599056
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 жов, 2022 20:55
klug
Ідея Банк 1 ... 39, 40, 41
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
406 258881
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 жов, 2022 19:25
melkh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2953)
22.10.2022 15:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.