ol_zy написав:еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода. А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.
Это если есть свободные 25к кот.можно положить на депо и забыть. А если всего 25к свободных и столько же в кредите у аллы; каждый мес., кроме сотки, ещё и тело нужно закрывать
если нет 25К для погашения, то смысла в вашем совете вообще нет. А если есть 25К для погашения, то выгоднее их кинуть на депозит и получить доп. бонус в 100+ чем просто их выкинуть. С этого депо можно и погашать хамона по 2500 в месяц. А вот когда сумма на депо станет приносить менее 100 грн, вот тогда и загасить хамона в 0. (это если им не пользоваться)
ol_zy написав:еще раз, вы предлагаете выкинуть 25К, чтобы не платить 100, а я предлагаю кинуть 25К на депо и получать 200+ в виде процентов и из них 100 отдавать. В итоге 25К долга + 25К на депозите итого 0, но я при этом еще и 100+ имею дополнительного дохода. А если послушать вас, то я отдам 25К и не буду должен 100. Мне кажется ваш вариант на 100+ грн в месяц хуже чем мой.
Это если есть свободные 25к кот.можно положить на депо и забыть. А если всего 25к свободных и столько же в кредите у аллы; каждый мес., кроме сотки, ещё и тело нужно закрывать
Отлежавшие 25К на депозите за пол года мне принесли 1200 и потеряли при сегодняшнем курсе ~9500.
т.е., если выкинуть сейчас 25К, то они принесут больше чем гипотетическая потеря 9600? Научите как отдать 25К алке (и иметь 0 в кармане) и получить 9600 при этом ...
Допустим у клиента на начало акции задолженность на Хамоне была 25К, а полную сумму для погашения этой задолженности он хранил на бессрочном депо под 10% Клиент планировал каждый месяц гасить ОМП -- 10% от задолженности в грейсе.
При этих условиях, если бы он подддддался соблазну поучаствовать в акции невиданной щедрости от Алки 80/20 и таки загасил 20К долгу, то оставшиеся 5К средств на депо принесли бы ему за следующие 7 мес = доходу 234,79 грн.(зелёная колонка) Если бы он действовал по ранее утверЖденному плану, то цимес составил бы = 862,98грн (рыжая колонка), что в 3.86 раза больше завлекуХ от Аллюсика. И это уже с учетом соточки, которая появилась всего то 2 мес назад!
ПС. Щетаю, шо граться с депо имеет смысл при задолженности не менее 15К, т.к. при меньшей сумме ежемесячный выхлоп составляет менее 100 грн (уже на 6й мес), шо видно в этих расчетаХ (из-за соточки!). Однако можно играться и с депозитами со ставками более 10% А вдруХ такие найдете
ППС. Для примера в талбычке указан доход и на 30й месяц такой игры. Т.е. всего за 30 мес планировалось нарубить почти 1.5К %% против Алкиной аХцЫонной 1000 -- вот оно счастье грейса
Amethyst написав:ПС. Щетаю, шо граться с депо имеет смысл при задолженности не менее 15К, т.к. при меньшей сумме ежемесячный выхлоп составляет менее 100 грн (уже на 6й мес), шо видно в этих расчетаХ (из-за соточки!). Однако можно играться и с депозитами со ставками более 10% А вдруХ такие найдете
Согласен, а если брать депо 29 дней с пролонгацией, то там с 13% стартует. Т.е. и до 10К уже можно играться. Только депошек должно быть 10шт по 2500, чтобы всегда было чем погасить мин платеж. Даже не 2500 каждый, а 2500 + 2250 + 2000 .... ну или сколько там каждый раз будет мин платеж, хотя если хамон использовать и косить КБ на оте 2500, то, можно 25К депо лонгировать, а мин платеж вносить и тратить.
копейка написав:Отлежавшие 25К на депозите за пол года мне принесли 1200 и потеряли при сегодняшнем курсе ~9500.
т.е., если выкинуть сейчас 25К, то они принесут больше чем гипотетическая потеря 9600? Научите как отдать 25К алке (и иметь 0 в кармане) и получить 9600 при этом ...
Потеря была не гипотетической т.к. две суммы были разложены по двум "корзинам", одна заработала ровно сколько я написала на разнице курсов, вторая заработала не много не мало 1200 против суммы потери на курсе. Благодаря стараниям банка, кредит был уменьшен и не восстановлен в полной мере, отчего не был использован на всю первоначальную сумму и был погашен полученными средствами за несколько итераций. Вилку в последствии от банка для отличных первоначальных условий на время открытия карты мало кто ожидал, поэтому столь категоричные вопросы не ко мне. Это лишь мой кейс, он не в полном объеме соответствует Вашему и был для меня не выгоден в полной мере на текущий момент. Возможно Вам выгоден другой вариант. п.с. Рано или поздно, так или иначе их придется выкинуть, лучшего расположения звезд для этого не знает никто.
Допустим у клиента на начало акции задолженность на Хамоне была 25К, ...
Я только не поняла, как вы учли, что после окончания выплаты задолженности в первом случае остался 0 + ~1500, а в случае 80/20 5000+~1000
Замечание принимается. Действительно, "после" останется 1500 и 6000. Но я веду речь про "бесконечность" процесса, где после не должно наступить ИМХО, у тех кто "после" пока нет и нового лимита, ну хотя бы в пределах тех же 25К. А свыни до сих пор обслуживают по 100..150К на рыло.
Просто хотелось показать переимущество такого инструмента как грейс, которого Алка пытается лишить своих любимых клиентов. В принципе, можно вообще было не брать карткредит, и жить за свои Ну а ХИ-клиент смело берет грейс и в рамках Тарифа имеет цимес.