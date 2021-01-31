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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 520521522523

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:58

Доларові облігації в альфі не можна купити з доларового тарифного плану Ультра до якого немає карти ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:53

Re: Альфа-Банк

Ukrainian, Sense/МАБ по карточным счетам без карты не умеет с ними работать.
Howl
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Повідомлень: 4907
З нами з: 08.03.18
Подякував: 502 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:03

  Howl написав:Ukrainian, Sense/МАБ по карточным счетам без карты не умеет с ними работать.

А як отримати карту ?
Ukrainian
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Повідомлень: 11080
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 768 раз.
 
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1
  #<1 ... 520521522523
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