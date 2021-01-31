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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 жов, 2022 16:58
Доларові облігації в альфі не можна купити з доларового тарифного плану Ультра до якого немає карти ?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 17:53
Ukrainian, Sense/МАБ по карточным счетам без карты не умеет с ними работать.
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Howl
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:03
Howl написав:Ukrainian
, Sense/МАБ по карточным счетам без карты не умеет с ними работать.
А як отримати карту ?
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Ukrainian
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