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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 521522523524>

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Альфа-Банк 3.8 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:58

Доларові облігації в альфі не можна купити з доларового тарифного плану Ультра до якого немає карти ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:53

Re: Альфа-Банк

Ukrainian, Sense/МАБ по карточным счетам без карты не умеет с ними работать.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:03

  Howl написав:Ukrainian, Sense/МАБ по карточным счетам без карты не умеет с ними работать.

А як отримати карту ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 18:38

  Ukrainian написав:
  Howl написав:Ukrainian, Sense/МАБ по карточным счетам без карты не умеет с ними работать.

А як отримати карту ?

Ультру - мабуть вже ніяк. Змінити пакет на вайт і отримати нові картки.
Ультра ніяких переваг перед вайтом не має, щоб за нього триматись.
Звісно ж, це якщо є можливість відвідати відділення.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:04

  M-Audio написав:
  Ukrainian написав:
  Howl написав:Ukrainian, Sense/МАБ по карточным счетам без карты не умеет с ними работать.

А як отримати карту ?

Ультру - мабуть вже ніяк. Змінити пакет на вайт і отримати нові картки.
Ультра ніяких переваг перед вайтом не має, щоб за нього триматись.
Звісно ж, це якщо є можливість відвідати відділення.

Є гривневий пакет Вайт який з’явився автоматично після Ультри (без відвідувань відділення ). Там є функція додати нову карту і пропонує на вибір гривня або євро, долара чомусь немає.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:59

Re: Альфа-Банк

Ukrainian, скоріше за все, пакет Ultra був перевипущений на White. Через наявність карткового рахунку в $ Sense не дає відкрити новий рахунок у $ і випустити до нього картку. У цьому випадку треба звернутися до чату й випустити до наявного рахунку картку (доставка у відділення). Через якийсь час невиготовлену картку можно перевипусти на цифрову...
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 22:35

Кто в курсе, у аллы лимит в 200к/мес на сэп - это на карту или на инн?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 22:40

  Карамболь написав:Кто в курсе, у аллы лимит в 200к/мес на сэп - это на карту или на инн?
на ИНН
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 22:44

Amethyst печально это...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 22:49

Re: Альфа-Банк

угу, и грустно и смешно, особенно для типа системноважной банки..
но между ИННами свой лимит...
Amethyst
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