RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 521522523524

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 23:16

Amethyst это только и спасает... )
Карамболь
 
Повідомлень: 679
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 521522523524
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 256, 257, 258
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2577 1434932
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 жов, 2022 20:48
Support BForward
Мотор-Банк 1, 2, 3
Квесторе_поверніться » Нед 31 січ, 2021 17:26
26 17573
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 жов, 2022 20:21
deneg net
Банк Альянс 1 ... 35, 36, 37
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
369 207832
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 жов, 2022 19:41
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1894)
25.10.2022 00:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.