RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 521522523524

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 23:16

Amethyst это только и спасает... )
Карамболь
 
Повідомлень: 679
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:11

Re: Альфа-Банк

Пополнить валютный депо, так же как открыл, гривной, не получается? Только путем через открытие ещё одного?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 26.10.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:15

Re: Альфа-Банк

mihasik написав:Пополнить валютный депо, так же как открыл, гривной, не получается? Только путем через открытие ещё одного?
Так.
Zochan
 
Повідомлень: 665
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:41

  Amethyst написав:
  Карамболь написав:Кто в курсе, у аллы лимит в 200к/мес на сэп - это на карту или на инн?
на ИНН

і що, не залежить від пакету (вайт, блек, віп чи що там ще є)?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29742
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1432 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:19

Re: Альфа-Банк

flyman написав:
  Amethyst написав:
  Карамболь написав:Кто в курсе, у аллы лимит в 200к/мес на сэп - это на карту или на инн?
на ИНН

і що, не залежить від пакету (вайт, блек, віп чи що там ще є)?
Ні, за рахунок пакету вам тільки торбу в Борисполі замотають. І то не точно
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5225
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 521522523524
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: isen, patrikk і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 256, 257, 258
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2579 1437191
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 жов, 2022 11:46
korzviktor20
Мотор-Банк 1, 2, 3
Квесторе_поверніться » Нед 31 січ, 2021 17:26
27 22436
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 жов, 2022 10:15
greenozon
А-Банк 1 ... 52, 53, 54
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
531 529570
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 жов, 2022 09:58
ringM57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5235)
25.10.2022 13:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.