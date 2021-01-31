|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 жов, 2022 23:16
Amethyst это только и спасает... )
-
Карамболь
-
-
- Повідомлень: 679
- З нами з: 12.12.12
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 жов, 2022 11:11
Пополнить валютный депо, так же как открыл, гривной, не получается? Только путем через открытие ещё одного?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1153
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 жов, 2022 11:15
mihasik написав:Пополнить валютный депо, так же как открыл, гривной, не получается? Только путем через открытие ещё одного?
Так.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 665
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 жов, 2022 11:41
Amethyst написав: Карамболь написав:
Кто в курсе, у аллы лимит в 200к/мес на сэп - это на карту или на инн?
на ИНН
і що, не залежить від пакету (вайт, блек, віп чи що там ще є)?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29743
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1432 раз.
- Подякували: 2559 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 25 жов, 2022 12:19
flyman написав: Amethyst написав: Карамболь написав:
Кто в курсе, у аллы лимит в 200к/мес на сэп - это на карту или на инн?
на ИНН
і що, не залежить від пакету (вайт, блек, віп чи що там ще є)?
Ні, за рахунок пакету вам тільки торбу в Борисполі замотають. І то не точно
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5226
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1282 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 жов, 2022 14:54
Чи всі можуть зайти в інтернет-кабінет MyAlfa? Я вже кілька місяців зайти не можу.
-
finfen
-
-
- Повідомлень: 260
- З нами з: 18.05.17
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 жов, 2022 14:59
finfen написав:
Чи всі можуть зайти в інтернет-кабінет MyAlfa? Я вже кілька місяців зайти не можу.
За всіх не скажу, але проблем нема. Спробуйте у відділенні взнати або на гарячці в чому проблема.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29743
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1432 раз.
- Подякували: 2559 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 25 жов, 2022 15:10
finfen написав:
Чи всі можуть зайти в інтернет-кабінет MyAlfa? Я вже кілька місяців зайти не можу.
Про всех тут вряд ли узнать можно, но меня сейчас пустило. А что значит "не можу"? Именно через логин не пускает? То, что перестало пускать по старому паролю - это уже несколько месяцев известная и не однократно обсуждённая
фишка.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2509
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|28
|24261
|
|
|2580
|1439561
|
Вів 25 жов, 2022 12:36
Порт
|
|531
|529666
|
|