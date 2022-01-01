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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.8 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 08:29

Re: Альфа-Банк

finfen написав:Ото таке саме, як вже обговорювалось по Вашому посиланню, але я цієї інформації не бачив раніше. Я правильно розумію, що пустить тільки з новим паролем?

Так, спробуйте через -> відновити пароль.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 08:35

Re: Альфа-Банк

Зайшов у сервіс тільки через "Нагадати пароль?", номер картки банку. Потім ввів старий пароль і тепер можу заходити.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 08:40

Re: Альфа-Банк

Якщо порівнювати з Приват24 наскільки близькі варіанти оплати за комуналку через Приват24 і МайАльфабанк, якщо порівнювати зручність і ціни (комісія)?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 08:46

Вчера заметил, АЛЛА вернула кредитный лимит на одну из моих кредиток. Он правда далёк от того, что было до 24 февраля...но жест налицо)))

Правда при попытке перевести один лимит с карты на другую кредитную карту, приложение Sense збоит и закрывается с предложением отправить ошибку разработчику... Возможно только у меня такое из за 13 андрюхи((( :roll:
skorpi
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 10:14

  finfen написав:Якщо порівнювати з Приват24 наскільки близькі варіанти оплати за комуналку через Приват24 і МайАльфабанк, якщо порівнювати зручність і ціни (комісія)?

Платити чужими картками у Алки не можна.
Альфа дозволяє безкоштовно платити зі своєї кредитки тільки по її напередвстановленими шаблонам (див. розділ Платіж/Платежі). Можна платити "за адресою", в мене для Києва все автоматом підтягується і виходить платіж одним кліком. МСС 4900, в т.ч. і на поповнення мабіл і інету, КБ немає, но є розстрочка (зараз з коміс).
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:28

  finfen написав:Зайшов у сервіс тільки через "Нагадати пароль?", номер картки банку. Потім ввів старий пароль і тепер можу заходити.

Та да, вот так оно и работает. Но это теперь новый пароль, только случайно совпадающий со старым :D
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:32

  skorpi написав:Вчера заметил, АЛЛА вернула кредитный лимит на одну из моих кредиток. Он правда далёк от того, что было до 24 февраля...но жест налицо)))

Правда при попытке перевести один лимит с карты на другую кредитную карту, приложение Sense збоит и закрывается с предложением отправить ошибку разработчику... Возможно только у меня такое из за 13 андрюхи((( :roll:


та алле ж уже пох )
если бы алла была бы клиентоориентированным банком - она бы щас раздала всем кредиты и простила бы ) все равно будет национализация )))
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:47

Re: Альфа-Банк

уже началась...
тарасов
 
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