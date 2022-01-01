finfen написав:Ото таке саме, як вже обговорювалось по Вашому посиланню, але я цієї інформації не бачив раніше. Я правильно розумію, що пустить тільки з новим паролем?
Так, спробуйте через -> відновити пароль.
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Додано: Сер 26 жов, 2022 08:29
Re: Альфа-Банк
Так, спробуйте через -> відновити пароль.
Додано: Сер 26 жов, 2022 08:35
Re: Альфа-Банк
Зайшов у сервіс тільки через "Нагадати пароль?", номер картки банку. Потім ввів старий пароль і тепер можу заходити.
Додано: Сер 26 жов, 2022 08:40
Re: Альфа-Банк
Якщо порівнювати з Приват24 наскільки близькі варіанти оплати за комуналку через Приват24 і МайАльфабанк, якщо порівнювати зручність і ціни (комісія)?
Додано: Сер 26 жов, 2022 08:46
Вчера заметил, АЛЛА вернула кредитный лимит на одну из моих кредиток. Он правда далёк от того, что было до 24 февраля...но жест налицо)))
Правда при попытке перевести один лимит с карты на другую кредитную карту, приложение Sense збоит и закрывается с предложением отправить ошибку разработчику... Возможно только у меня такое из за 13 андрюхи(((
Додано: Сер 26 жов, 2022 10:14
Платити чужими картками у Алки не можна.
Альфа дозволяє безкоштовно платити зі своєї кредитки тільки по її напередвстановленими шаблонам (див. розділ Платіж/Платежі). Можна платити "за адресою", в мене для Києва все автоматом підтягується і виходить платіж одним кліком. МСС 4900, в т.ч. і на поповнення мабіл і інету, КБ немає, но є розстрочка (зараз з коміс).
Додано: Сер 26 жов, 2022 14:28
Додано: Сер 26 жов, 2022 14:32
та алле ж уже пох )
если бы алла была бы клиентоориентированным банком - она бы щас раздала всем кредиты и простила бы ) все равно будет национализация )))
Додано: Сер 26 жов, 2022 14:47
Re: Альфа-Банк
уже началась...
Додано: Сер 26 жов, 2022 16:25
Додано: Сер 26 жов, 2022 16:47
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