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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 523524525526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:15

  IMPRINTER написав:
  skorpi написав:Вчера заметил, АЛЛА вернула кредитный лимит на одну из моих кредиток. Он правда далёк от того, что было до 24 февраля...но жест налицо)))

Правда при попытке перевести один лимит с карты на другую кредитную карту, приложение Sense збоит и закрывается с предложением отправить ошибку разработчику... Возможно только у меня такое из за 13 андрюхи((( :roll:


та алле ж уже пох )
если бы алла была бы клиентоориентированным банком - она бы щас раздала всем кредиты и простила бы ) все равно будет национализация )))

Депозиты валютным вкладчикам ,,простит,,? По курсу нацбанка :cry: А то так настойчиво перс менеджер убеждала на конверт депо..
alex lem
 
Повідомлень: 2319
З нами з: 25.12.08
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  #<1 ... 523524525526
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