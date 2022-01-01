IMPRINTER написав:skorpi написав:Вчера заметил, АЛЛА вернула кредитный лимит на одну из моих кредиток. Он правда далёк от того, что было до 24 февраля...но жест налицо)))
Правда при попытке перевести один лимит с карты на другую кредитную карту, приложение Sense збоит и закрывается с предложением отправить ошибку разработчику... Возможно только у меня такое из за 13 андрюхи(((
та алле ж уже пох )
если бы алла была бы клиентоориентированным банком - она бы щас раздала всем кредиты и простила бы ) все равно будет национализация )))
Депозиты валютным вкладчикам ,,простит,,? По курсу нацбанка А то так настойчиво перс менеджер убеждала на конверт депо..