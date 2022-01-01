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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 жов, 2022 17:15
IMPRINTER написав: skorpi написав:
Вчера заметил, АЛЛА вернула кредитный лимит на одну из моих кредиток. Он правда далёк от того, что было до 24 февраля...но жест налицо)))
Правда при попытке перевести один лимит с карты на другую кредитную карту, приложение Sense збоит и закрывается с предложением отправить ошибку разработчику... Возможно только у меня такое из за 13 андрюхи(((
та алле ж уже пох )
если бы алла была бы клиентоориентированным банком - она бы щас раздала всем кредиты и простила бы ) все равно будет национализация )))
Депозиты валютным вкладчикам ,,простит,,? По курсу нацбанка
А то так настойчиво перс менеджер убеждала на конверт депо..
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Додано: Сер 26 жов, 2022 17:29
если под фонд, то как и кому задолженность по хамелеону возвращать?
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uaprofi
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:32
Депутат від президентської фракції розповіла про долю "Альфа-Банка", який належить російським олігархам.
"Націоналізація буде проходити згідно із законопроєктом №8069 про особливості виводу з ринку системно важливого банку, який був прийнятий Радою 6 жовтня. Він розроблений саме під Альфа-Банк і передбачає його викуп акцій з боку держави за одну гривню. Процедура така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним, потім докапіталізовує, після чого відбувається націоналізація. Процес схожий на націоналізацію Приватбанку у 2016 році. Це не означає що банк перестане працювати. Він достатньо стабільний. Держава не буде виводити його з ринку", - впевнена Підласа.
На думку заступниці голови економічного комітету Фонд державного майна найкраще підходить для того, щоб розпоряджатися націоналізованими активами.
"Це може бути або АРМА, або Фонд державного майна (ФДМУ). Наразі триває дискусія, куди краще передавати такі активи. Наскільки я знаю, вже є політичний консенсус, що ФДМУ має розпоряджатись цими активами: одними управляти, інші продавати. Я вважаю, що з точки зору доброчесності – ФДМУ. І це не тільки моя думка. Бо у випадку з АРМА були випадки, коли активи потрапляли в управління осіб, близьких до тих, в кого вони були конфісковані", - резюмувала вона.
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:55
Ukrainian написав:
Процедура така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним
...формально погашает до 200к валютным вкладчикам...
будем посмотреть, в пятницу или когда там?
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cohan
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:56
uaprofi написав:
если под фонд, то как и кому задолженность по хамелеону возвращать?
думаю, очередь выстроится, в ПИН уже набежали
но вроде как обещают так жестко не прокатывать
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cohan
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Додано: Сер 26 жов, 2022 19:35
cohan написав: Ukrainian написав:
Процедура така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним
...формально погашает до 200к валютным вкладчикам...
будем посмотреть, в пятницу или когда там?
Процес схожий на націоналізацію Приватбанку у 2016 році. Це не означає що банк перестане працювати. Він достатньо стабільний. Держава не буде виводити його з ринку", - впевнена Підласа.
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Ukrainian
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Додано: Сер 26 жов, 2022 19:38
cohan написав: Ukrainian написав:
Процедура така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним
...формально погашает до 200к валютным вкладчикам...
будем посмотреть, в пятницу или когда там?
А откуда цифра 200к ?
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idealstorm
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Додано: Сер 26 жов, 2022 20:19
сегодня подписал. завтра опубликуют. вступит в силу в субботу. как-то так.
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Яша
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Додано: Сер 26 жов, 2022 21:29
Так що, кредити пробачать?
Чи продадуть колекторам за 3 копійки?
весело тим хто день тому скористався акцією 80%
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pashuha
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Додано: Сер 26 жов, 2022 21:32
Яша написав:
сегодня подписал. завтра опубликуют. вступит в силу в субботу. как-то так.
завтра четверг,и НБУ в этот день обычно собираются
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Мизантрóп
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