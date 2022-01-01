наука тим клієнтам хто лояльний до банків, які не страждають на таку взаємність
банки потрібно "готувати" та "їсти" як устриці
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 жов, 2022 21:34
Додано: Сер 26 жов, 2022 21:57
Думаю ви не праві. Якщо й раптом признають неплатоспроможним, то вклади вертаються в повній мірі в гривні по курсу нацбанку Бо зараз військовий час чи стан, путаюсь в термінах. А в мирний до 600 тисяч гривні.
Додано: Сер 26 жов, 2022 22:01
Некоторые пишут на форуме такой бред про национализацию, что действительно можно ещё доить и доить народ.(
Хотя многие на форуме с 2009года и прошли не одну национ. и не одну ВА за эти годы.
|