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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 жов, 2022 21:34
pashuha написав:
Так що, кредити пробачать?
Чи продадуть колекторам за 3 копійки?
весело тим хто день тому скористався акцією 80%
наука тим клієнтам хто лояльний до банків, які не страждають на таку взаємність
банки потрібно "готувати" та "їсти" як устриці
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Додано: Сер 26 жов, 2022 21:57
cohan написав: Ukrainian написав:
Процедура така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним
...формально погашает до 200к валютным вкладчикам...
будем посмотреть, в пятницу или когда там?
Думаю ви не праві. Якщо й раптом признають неплатоспроможним, то вклади вертаються в повній мірі в гривні по курсу нацбанку
Бо зараз військовий час чи стан, путаюсь в термінах. А в мирний до 600 тисяч гривні.
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alex lem
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Додано: Сер 26 жов, 2022 22:01
Некоторые пишут на форуме такой бред про национализацию, что действительно можно ещё доить и доить народ.(
Хотя многие на форуме с 2009года и прошли не одну национ. и не одну ВА за эти годы.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 27 жов, 2022 00:14
alex lem написав: cohan написав: Ukrainian написав:
Процедура така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним
...формально погашает до 200к валютным вкладчикам...
будем посмотреть, в пятницу или когда там?
Думаю ви не праві. Якщо й раптом признають неплатоспроможним, то вклади вертаються в повній мірі в гривні по курсу нацбанку
Бо зараз військовий час чи стан, путаюсь в термінах. А в мирний до 600 тисяч гривні.
нет, признание неплатежеспособным - это формальность ...
аллу будут национализировать по примеру примата - тогда это никто даже и не заметил - он не работал ровно 1 день.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 00:43
Якась фігня, не можу зайти у МайАльфа. Верещить про додатковий засіб безпеки - СМС - проте СМС не надходить. В однієї мене так?
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torrent78
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Додано: Чет 27 жов, 2022 00:50
torrent78 написав:
Якась фігня, не можу зайти у МайАльфа. Верещить про додатковий засіб безпеки - СМС - проте СМС не надходить. В однієї мене так?
Зверніть увагу❗️
27 жовтня з 01:30 до 03:00 у Sense заплановані технічні роботи🛠 Будуть недоступні операції, що потребують підтвердження, а також не надходитимуть сповіщення (SMS, push, Viber)💬
Нехай ніч буде спокійною і без тривог — а на ранок все вже працюватиме🙌
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Додано: Чет 27 жов, 2022 00:57
IMPRINTER , дякую! От якраз коли треба мені різко провести оплату за навчання - то і технічні роботи))))
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torrent78
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Додано: Чет 27 жов, 2022 01:02
torrent78 написав:IMPRINTER
, дякую! От якраз коли треба мені різко провести оплату за навчання - то і технічні роботи))))
і чому навчаємось? студентом денної форми навчання стали?
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