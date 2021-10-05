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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 524525526527

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:34

  pashuha написав:Так що, кредити пробачать?
Чи продадуть колекторам за 3 копійки?
весело тим хто день тому скористався акцією 80%

наука тим клієнтам хто лояльний до банків, які не страждають на таку взаємність
банки потрібно "готувати" та "їсти" як устриці
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:57

  cohan написав:
  Ukrainian написав:Процедура така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним

...формально погашает до 200к валютным вкладчикам...

будем посмотреть, в пятницу или когда там?

Думаю ви не праві. Якщо й раптом признають неплатоспроможним, то вклади вертаються в повній мірі в гривні по курсу нацбанку :cry: Бо зараз військовий час чи стан, путаюсь в термінах. А в мирний до 600 тисяч гривні.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 22:01

Некоторые пишут на форуме такой бред про национализацию, что действительно можно ещё доить и доить народ.(
Хотя многие на форуме с 2009года и прошли не одну национ. и не одну ВА за эти годы.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 00:14

  alex lem написав:
  cohan написав:
  Ukrainian написав:Процедура така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним

...формально погашает до 200к валютным вкладчикам...

будем посмотреть, в пятницу или когда там?

Думаю ви не праві. Якщо й раптом признають неплатоспроможним, то вклади вертаються в повній мірі в гривні по курсу нацбанку :cry: Бо зараз військовий час чи стан, путаюсь в термінах. А в мирний до 600 тисяч гривні.


нет, признание неплатежеспособным - это формальность ...
аллу будут национализировать по примеру примата - тогда это никто даже и не заметил - он не работал ровно 1 день.
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 00:43

Re: Альфа-Банк

Якась фігня, не можу зайти у МайАльфа. Верещить про додатковий засіб безпеки - СМС - проте СМС не надходить. В однієї мене так?
torrent78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 00:50

  torrent78 написав:Якась фігня, не можу зайти у МайАльфа. Верещить про додатковий засіб безпеки - СМС - проте СМС не надходить. В однієї мене так?


Зверніть увагу❗️

27 жовтня з 01:30 до 03:00 у Sense заплановані технічні роботи🛠 Будуть недоступні операції, що потребують підтвердження, а також не надходитимуть сповіщення (SMS, push, Viber)💬

Нехай ніч буде спокійною і без тривог — а на ранок все вже працюватиме🙌
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 00:57

IMPRINTER , дякую! От якраз коли треба мені різко провести оплату за навчання - то і технічні роботи))))
torrent78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 01:02

  torrent78 написав:IMPRINTER , дякую! От якраз коли треба мені різко провести оплату за навчання - то і технічні роботи))))


і чому навчаємось? студентом денної форми навчання стали?

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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:36

Re: Альфа-Банк

...що за паніка :) ????
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