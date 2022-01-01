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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 525526527528

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:35

  Ромасик написав:
abc111 написав:...що за паніка :) ????
Студент о 2 ночі хоче вчитися, а йому не дають!


довідку для віськомату для відстрочки без сплати за навчання, мабуть, заклад освіти не видає ) в цьому році студентів передпенсійного віку, мабуть, дуже багато стало )
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:02

А що це за стандартний термін замовлення на 10 робочий день? Є щось таке в ДКБО? Бо Алка не хоче швидко віддавати мої євро.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:31

  Striker написав:А що це за стандартний термін замовлення на 10 робочий день? Є щось таке в ДКБО? Бо Алка не хоче швидко віддавати мої євро.

И в очередной раз: "долар, євро — не раніше, ніж через 10 робочих днів з дати замовлення" Уже несколько месяцев так. Поиск этого в ДКБО оставляю домашним заданием. Он, кстати, недавно менялся, поэтому изучить всяко не повредит.
moveton
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