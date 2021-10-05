Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 жов, 2022 10:35
Ромасик написав: abc111 написав:
...що за паніка
????
Студент о 2 ночі хоче вчитися, а йому не дають!
довідку для віськомату для відстрочки без сплати за навчання, мабуть, заклад освіти не видає ) в цьому році студентів передпенсійного віку, мабуть, дуже багато стало )
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:02
А що це за стандартний термін замовлення на 10 робочий день? Є щось таке в ДКБО? Бо Алка не хоче швидко віддавати мої євро.
Striker
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:31
Striker написав:
А що це за стандартний термін замовлення на 10 робочий день? Є щось таке в ДКБО? Бо Алка не хоче швидко віддавати мої євро.
И в очередной раз: "
долар, євро — не раніше, ніж через 10 робочих днів з дати замовлення
" Уже несколько месяцев так. Поиск этого в ДКБО оставляю домашним заданием. Он, кстати, недавно менялся, поэтому изучить всяко не повредит.
moveton
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Додано: Чет 27 жов, 2022 13:10
Цікаво, а те, що в МАБі немає жодної операції з 17 по 20 число - теж в ДКБО треба причину дивитись?
M-Audio
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Додано: Чет 27 жов, 2022 17:01
Striker написав:
А що це за стандартний термін замовлення на 10 робочий день? Є щось таке в ДКБО? Бо Алка не хоче швидко віддавати мої євро.
Если депозит - то за 5 дней до окончания, по слухам, можно заказывать, тогда 5 дней будет
demichh
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Додано: Чет 27 жов, 2022 20:54
так после дождичка в четверг, на сухую пятницу
гривню шукають, закотилась кудись під лавку
Amethyst
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:21
demichh написав: Striker написав:
А що це за стандартний термін замовлення на 10 робочий день? Є щось таке в ДКБО? Бо Алка не хоче швидко віддавати мої євро.
Если депозит - то за 5 дней до окончания, по слухам, можно заказывать, тогда 5 дней будет
АльфаБанк вніс зміни в умови повернення. Тепер замовити валюту (навіть з депозиту) можна лише за 10 робочих днів. Раніше для депозиту можна було завчасно (до його завершення) замовити. Тепер потрібно щоб депозит завершився і лише потім можна замовляти. Без замовлення видають до 2000 грн (в еквіваленті).
ustinovse
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:36
IMPRINTER написав:
довідку для віськомату для відстрочки без сплати за навчання, мабуть, заклад освіти не видає ) в цьому році студентів передпенсійного віку, мабуть, дуже багато стало )
А то:
В деяких занепалих ЗВО десятиразове зростання числа зарахованих.
Ой+
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:43
тарасов написав:
уже началась...
А как можно заметить? Сегодншний Форбс почему-то говорит: "
Орієнтовні терміни – до кінця року, ймовірно, у грудні
" Или я отстал от жизни и уже декабрь?
moveton
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