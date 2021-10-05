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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:58

  Ukrainian написав:
  cohan написав:
  Ukrainian написав:Процедура така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним

...формально погашает до 200к валютным вкладчикам...

будем посмотреть, в пятницу или когда там?

Процес схожий на націоналізацію Приватбанку у 2016 році. Це не означає що банк перестане працювати. Він достатньо стабільний. Держава не буде виводити його з ринку", - впевнена Підласа.

Залиють сотні мілярдів гривень?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:07

  Ой+ написав:
  IMPRINTER написав:довідку для віськомату для відстрочки без сплати за навчання, мабуть, заклад освіти не видає ) в цьому році студентів передпенсійного віку, мабуть, дуже багато стало )

А то:
Тривожна жага до знань. Навіщо у ЗВО та коледжі активно вступають чоловіки призовного віку https://focus.ua/uk/economics/534328-po ... f6ded749e1
Вчитися — не пізно. Як під час війни зріс попит і злетіли ціни на вищу освіту
https://focus.ua/uk/economics/534470-uc ... brazovanie

В деяких занепалих ЗВО десятиразове зростання числа зарахованих.


ну а что вас удивляет? самый доступный и недорогой способ для пересичных себя обезопасить. А поскольку цель - получение отсрочки и не более, - поэтому спросом и пользуются именно всякие заборостроительные вузики с минимальной стоимостью обучения, - тут же вопрос не престижа или диплома, а справки для военкомата по форме 20.

Многие же в свое время позаканчивали военные кафедры, чтоб отмазаться от срочной службы, - а теперь судьба сыграла злую шутку и они получив звание офицера, полноценную воинскую специальность (которые находятся в перечне наиболее востребованных) с уже принесенной присягой - теперь кандидаты №1 на мобилизацию, поэтому вынуждены повторно поступать для получения отсрочки.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 28 жов, 2022 18:18, всього редагувалось 2 разів.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:17

Re: Альфа-Банк

Ну постійно ж йде мова про лярд тугриків. Але після нац-ї, думаю, що вистачить і 10 лярдів гривні, а інше розпихають по кишеням уповноважених фонда грабування для наступних ягуарів
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:18

  Amethyst написав:Ну постійно ж йде мова про лярд тугриків. Але після нац-ї, думаю, що вистачить і 10 лярдів гривні, а інше розпихають по кишеням уповноважених фонда грабування для наступних ягуарів


фонд тут будет как процедурный момент
чтоб признать неплатежеспособным платежеспособный банк
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:31

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:Ну постійно ж йде мова про лярд тугриків. Але після нац-ї, думаю, що вистачить і 10 лярдів гривні, а інше розпихають по кишеням уповноважених фонда грабування для наступних ягуарів


фонд тут будет как процедурный момент
чтоб признать неплатежеспособным платежеспособный банк

иии...на этом всьооо зависнет, бо будут искать оту 1 грн в размере лярда тугрикофф :mrgreen:
Amethyst
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