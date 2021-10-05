Ukrainian написав:
Процес схожий на націоналізацію Приватбанку у 2016 році. Це не означає що банк перестане працювати. Він достатньо стабільний. Держава не буде виводити його з ринку", - впевнена Підласа.
Залиють сотні мілярдів гривень?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:58
Залиють сотні мілярдів гривень?
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:07
ну а что вас удивляет? самый доступный и недорогой способ для пересичных себя обезопасить. А поскольку цель - получение отсрочки и не более, - поэтому спросом и пользуются именно всякие заборостроительные вузики с минимальной стоимостью обучения, - тут же вопрос не престижа или диплома, а справки для военкомата по форме 20.
Многие же в свое время позаканчивали военные кафедры, чтоб отмазаться от срочной службы, - а теперь судьба сыграла злую шутку и они получив звание офицера, полноценную воинскую специальность (которые находятся в перечне наиболее востребованных) с уже принесенной присягой - теперь кандидаты №1 на мобилизацию, поэтому вынуждены повторно поступать для получения отсрочки.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 28 жов, 2022 18:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:17
Re: Альфа-Банк
Ну постійно ж йде мова про лярд тугриків. Але після нац-ї, думаю, що вистачить і 10 лярдів гривні, а інше розпихають по кишеням уповноважених фонда грабування для наступних ягуарів
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:18
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:31
иии...на этом всьооо зависнет, бо будут искать оту 1 грн в размере лярда тугрикофф
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