Ukrainian написав:
Процес схожий на націоналізацію Приватбанку у 2016 році. Це не означає що банк перестане працювати. Він достатньо стабільний. Держава не буде виводити його з ринку", - впевнена Підласа.
Залиють сотні мілярдів гривень?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:58
Залиють сотні мілярдів гривень?
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:07
ну а что вас удивляет? самый доступный и недорогой способ для пересичных себя обезопасить. А поскольку цель - получение отсрочки и не более, - поэтому спросом и пользуются именно всякие заборостроительные вузики с минимальной стоимостью обучения, - тут же вопрос не престижа или диплома, а справки для военкомата по форме 20.
Многие же в свое время позаканчивали военные кафедры, чтоб отмазаться от срочной службы, - а теперь судьба сыграла злую шутку и они получив звание офицера, полноценную воинскую специальность (которые находятся в перечне наиболее востребованных) с уже принесенной присягой - теперь кандидаты №1 на мобилизацию, поэтому вынуждены повторно поступать для получения отсрочки.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 28 жов, 2022 18:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:17
Re: Альфа-Банк
Ну постійно ж йде мова про лярд тугриків. Але після нац-ї, думаю, що вистачить і 10 лярдів гривні, а інше розпихають по кишеням уповноважених фонда грабування для наступних ягуарів
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:18
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:31
иии...на этом всьооо зависнет, бо будут искать оту 1 грн в размере лярда тугрикофф
Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:45
Re: Альфа-Банк
Як пояснюють юристи на разі тільки, якщо вперше здобувати певний освітньо-кваліфікаційний рівень, то є відстрочка. А якщо після бакалавратури-магістратури та в ПТУ чи знову по колу, то ні. Хіба ще щось додатково у військоматі рішають.
Працівникам ЗВО від цього буму нічого не прибуло.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:06
плюньте в лицо этим малограмотным юристам, которые сами видать образование также получали в заборостроительных вузиках.
это отстрочка от срочной службы (в мирное время) предоставляется один раз на один образовательный уровень (один раз на бакалавра, один раз на магистра). Эта отсрочка касается призывников, а не военнообязанных! Во время военного положения призыва на срочную службу нет вообще.
Сейчас идет процесс мобилизации (а не призыва на срочную службу) - это совсем другой закон и совсем другие отсрочки.
Отсрочка от мобилизации в военное время (военнообязанным) предоставляется просто за факт того, что ты являешься студентам дневной формы обучения.
Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:
здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
/Стаття 23. Закона "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"/
Эти говноюристы отличают такие понятия как "срочная служба по призыву" и "мобилизация в военное время"? Эти говноюристы отличают понятие "призывник" и "военнообязанный"?
Я не исключаю, что в связи с тем, что это явление сейчас приобрело массовость, и в Закон "О мобилизации" могут когда-то в будущем внести такую же правку, ограничив право на отсрочку один раз на один образовательный уровень, но в действующей редакции Закона отсрочка предоставляется просто за факт статуса студента дневной формы без единой дополнительной оговорки и пока я не слышал, чтоб кто-то поднимал вопрос о изменении этой нормы в сторону ужесточения.
Поэтому в настоящее время для получения отсрочки от призыва достаточно иметь статус студента дневной формы обучения и всё. Им предоставляют справку по форме 20 ради которой они поступают, относят ее в военкомат и живут спокойной жизнью. Понятно, что это не та отсрочка, которая дает право выехать за границу, - только возможность не быть мобилизованным.
Лично у меня потребности в этом небыло, т.к. имею отсрочку по другой причине, но все знакомые 30-40+ лет, которые так стали "студентами" прекрасно отнесли эту справку в военкомат и оформили отсрочки.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:28
IMPRINTER Та я зі сторони якби дивлюся за освітнім бумом - поступати не планую нікуди, навіть в університет третього віку .
Але строкову відмінили зовсім недавно, а вступна кампанія з літа, підозрюю, що багато хто по другому колу захотів вгризатися в граніт науки, щоб на строкову не попасти.
Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:29
Re: Альфа-Банк
...это форум Альфы или военкомата ?
Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:31
|