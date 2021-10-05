Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:06

Ой+ написав: IMPRINTER написав: ну а что вас удивляет? самый доступный и недорогой способ для пересичных себя обезопасить. А поскольку цель - получение отсрочки и не более ну а что вас удивляет? самый доступный и недорогой способ для пересичных себя обезопасить. А поскольку цель - получение отсрочки и не более

Як пояснюють юристи на разі тільки, якщо вперше здобувати певний освітньо-кваліфікаційний рівень, то є відстрочка. А якщо після бакалавратури-магістратури та в ПТУ чи знову по колу, то ні. Хіба ще щось додатково у військоматі рішають.

Працівникам ЗВО від цього буму нічого не прибуло. Як пояснюють юристи на разі тільки, якщо вперше здобувати певний освітньо-кваліфікаційний рівень, то є відстрочка. А якщо після бакалавратури-магістратури та в ПТУ чи знову по колу, то ні. Хіба ще щось додатково у військоматі рішають.Працівникам ЗВО від цього буму нічого не прибуло.

Призову на військову службу під час мобілізації , на особливий період не підлягають:



здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;



/Стаття 23. Закона "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"/

без единой дополнительной оговорки

плюньте в лицо этим малограмотным юристам, которые сами видать образование также получали в заборостроительных вузиках.это отстрочка от срочной службы (в мирное время) предоставляется один раз на один образовательный уровень (один раз на бакалавра, один раз на магистра). Эта отсрочка касается призывников, а не военнообязанных! Во время военного положения призыва на срочную службу нет вообще.Сейчас идет процесс мобилизации (а не призыва на срочную службу) - это совсем другой закон и совсем другие отсрочки.Отсрочка от мобилизации в военное время (военнообязанным) предоставляется просто за факт того, что ты являешься студентам дневной формы обучения.Эти говноюристы отличают такие понятия как "срочная служба по призыву" и "мобилизация в военное время"? Эти говноюристы отличают понятие "призывник" и "военнообязанный"?Я не исключаю, что в связи с тем, что это явление сейчас приобрело массовость, и в Закон "О мобилизации" могут когда-то в будущем внести такую же правку, ограничив право на отсрочку один раз на один образовательный уровень, но в действующей редакции Закона отсрочка предоставляется просто за факт статуса студента дневной формыи пока я не слышал, чтоб кто-то поднимал вопрос о изменении этой нормы в сторону ужесточения.Поэтому в настоящее время для получения отсрочки от призыва достаточно иметь статус студента дневной формы обучения и всё. Им предоставляют справку по форме 20 ради которой они поступают, относят ее в военкомат и живут спокойной жизнью. Понятно, что это не та отсрочка, которая дает право выехать за границу, - только возможность не быть мобилизованным.Лично у меня потребности в этом небыло, т.к. имею отсрочку по другой причине, но все знакомые 30-40+ лет, которые так стали "студентами" прекрасно отнесли эту справку в военкомат и оформили отсрочки.