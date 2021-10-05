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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 527528529530>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:58

  Ukrainian написав:
  cohan написав:
  Ukrainian написав:Процедура така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним

...формально погашает до 200к валютным вкладчикам...

будем посмотреть, в пятницу или когда там?

Процес схожий на націоналізацію Приватбанку у 2016 році. Це не означає що банк перестане працювати. Він достатньо стабільний. Держава не буде виводити його з ринку", - впевнена Підласа.

Залиють сотні мілярдів гривень?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:07

  Ой+ написав:
  IMPRINTER написав:довідку для віськомату для відстрочки без сплати за навчання, мабуть, заклад освіти не видає ) в цьому році студентів передпенсійного віку, мабуть, дуже багато стало )

А то:
Тривожна жага до знань. Навіщо у ЗВО та коледжі активно вступають чоловіки призовного віку https://focus.ua/uk/economics/534328-po ... f6ded749e1
Вчитися — не пізно. Як під час війни зріс попит і злетіли ціни на вищу освіту
https://focus.ua/uk/economics/534470-uc ... brazovanie

В деяких занепалих ЗВО десятиразове зростання числа зарахованих.


ну а что вас удивляет? самый доступный и недорогой способ для пересичных себя обезопасить. А поскольку цель - получение отсрочки и не более, - поэтому спросом и пользуются именно всякие заборостроительные вузики с минимальной стоимостью обучения, - тут же вопрос не престижа или диплома, а справки для военкомата по форме 20.

Многие же в свое время позаканчивали военные кафедры, чтоб отмазаться от срочной службы, - а теперь судьба сыграла злую шутку и они получив звание офицера, полноценную воинскую специальность (которые находятся в перечне наиболее востребованных) с уже принесенной присягой - теперь кандидаты №1 на мобилизацию, поэтому вынуждены повторно поступать для получения отсрочки.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 28 жов, 2022 18:18, всього редагувалось 2 разів.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:17

Re: Альфа-Банк

Ну постійно ж йде мова про лярд тугриків. Але після нац-ї, думаю, що вистачить і 10 лярдів гривні, а інше розпихають по кишеням уповноважених фонда грабування для наступних ягуарів
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:18

  Amethyst написав:Ну постійно ж йде мова про лярд тугриків. Але після нац-ї, думаю, що вистачить і 10 лярдів гривні, а інше розпихають по кишеням уповноважених фонда грабування для наступних ягуарів


фонд тут будет как процедурный момент
чтоб признать неплатежеспособным платежеспособный банк
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:31

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:Ну постійно ж йде мова про лярд тугриків. Але після нац-ї, думаю, що вистачить і 10 лярдів гривні, а інше розпихають по кишеням уповноважених фонда грабування для наступних ягуарів


фонд тут будет как процедурный момент
чтоб признать неплатежеспособным платежеспособный банк

иии...на этом всьооо зависнет, бо будут искать оту 1 грн в размере лярда тугрикофф :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 19:45

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:ну а что вас удивляет? самый доступный и недорогой способ для пересичных себя обезопасить. А поскольку цель - получение отсрочки и не более

Як пояснюють юристи на разі тільки, якщо вперше здобувати певний освітньо-кваліфікаційний рівень, то є відстрочка. А якщо після бакалавратури-магістратури та в ПТУ чи знову по колу, то ні. Хіба ще щось додатково у військоматі рішають.
Працівникам ЗВО від цього буму нічого не прибуло.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:06

  Ой+ написав:
  IMPRINTER написав:ну а что вас удивляет? самый доступный и недорогой способ для пересичных себя обезопасить. А поскольку цель - получение отсрочки и не более

Як пояснюють юристи на разі тільки, якщо вперше здобувати певний освітньо-кваліфікаційний рівень, то є відстрочка. А якщо після бакалавратури-магістратури та в ПТУ чи знову по колу, то ні. Хіба ще щось додатково у військоматі рішають.
Працівникам ЗВО від цього буму нічого не прибуло.


плюньте в лицо этим малограмотным юристам, которые сами видать образование также получали в заборостроительных вузиках.

это отстрочка от срочной службы (в мирное время) предоставляется один раз на один образовательный уровень (один раз на бакалавра, один раз на магистра). Эта отсрочка касается призывников, а не военнообязанных! Во время военного положения призыва на срочную службу нет вообще.

Сейчас идет процесс мобилизации (а не призыва на срочную службу) - это совсем другой закон и совсем другие отсрочки.

Отсрочка от мобилизации в военное время (военнообязанным) предоставляется просто за факт того, что ты являешься студентам дневной формы обучения.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

/Стаття 23. Закона "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"/

Эти говноюристы отличают такие понятия как "срочная служба по призыву" и "мобилизация в военное время"? Эти говноюристы отличают понятие "призывник" и "военнообязанный"?

Я не исключаю, что в связи с тем, что это явление сейчас приобрело массовость, и в Закон "О мобилизации" могут когда-то в будущем внести такую же правку, ограничив право на отсрочку один раз на один образовательный уровень, но в действующей редакции Закона отсрочка предоставляется просто за факт статуса студента дневной формы без единой дополнительной оговорки и пока я не слышал, чтоб кто-то поднимал вопрос о изменении этой нормы в сторону ужесточения.

Поэтому в настоящее время для получения отсрочки от призыва достаточно иметь статус студента дневной формы обучения и всё. Им предоставляют справку по форме 20 ради которой они поступают, относят ее в военкомат и живут спокойной жизнью. Понятно, что это не та отсрочка, которая дает право выехать за границу, - только возможность не быть мобилизованным.

Лично у меня потребности в этом небыло, т.к. имею отсрочку по другой причине, но все знакомые 30-40+ лет, которые так стали "студентами" прекрасно отнесли эту справку в военкомат и оформили отсрочки.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:28

IMPRINTER Та я зі сторони якби дивлюся за освітнім бумом - поступати не планую нікуди, навіть в університет третього віку :mrgreen: .
Але строкову відмінили зовсім недавно, а вступна кампанія з літа, підозрюю, що багато хто по другому колу захотів вгризатися в граніт науки, щоб на строкову не попасти.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:29

Re: Альфа-Банк

...это форум Альфы или военкомата ?
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:31

  abc111 написав:...это форум Альфы или военкомата ?

С вечера пятницы и до 9-00 утра понед. начались темы про всё наболевшее за неделю.
В понедельник модератор всё поудоляет
Игорь Алексеевич
 
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