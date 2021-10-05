Ой+ написав:IMPRINTER Та я зі сторони якби дивлюся за освітнім бумом - поступати не планую нікуди, навіть в університет третього віку .
Але строкову відмінили зовсім недавно, а вступна кампанія з літа, підозрюю, що багато хто по другому колу захотів вгризатися в граніт науки, щоб на строкову не попасти.
и опять нет )
призыв на срочную службу отменен 24.02 как ввели ВП ... только до этого его отмена основывалась на Указе президента, который постоянно продлевали, а теперь просто в Закон написали, что во время военного положения призыв на срочную службу не осуществляется )