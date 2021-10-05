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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 527528529530

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:49

  Ой+ написав:IMPRINTER Та я зі сторони якби дивлюся за освітнім бумом - поступати не планую нікуди, навіть в університет третього віку :mrgreen: .
Але строкову відмінили зовсім недавно, а вступна кампанія з літа, підозрюю, що багато хто по другому колу захотів вгризатися в граніт науки, щоб на строкову не попасти.


и опять нет )
призыв на срочную службу отменен 24.02 как ввели ВП ... только до этого его отмена основывалась на Указе президента, который постоянно продлевали, а теперь просто в Закон написали, что во время военного положения призыв на срочную службу не осуществляется )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:04

  IMPRINTER написав:Понятно, что это не та отсрочка, которая дает право выехать за границу, - только возможность не быть мобилизованным.

Если уж совсем к буквам придираться - то и никакого "запрета выезда" нет.
В указе Зеленского про введение военного положения указано, что "ограничения МОГУТ вводиться". Но никто их не вводил, кроме "личного мнения" пограничников.
Недавно Сытник давал интервью, где подтвердил это, только другими словами

Это уже даже не "телефонное право". Даже не знаю, как это вообще можно назвать.

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User253
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:52

  User253 написав:
  IMPRINTER написав:Понятно, что это не та отсрочка, которая дает право выехать за границу, - только возможность не быть мобилизованным.

Если уж совсем к буквам придираться - то и никакого "запрета выезда" нет.
В указе Зеленского про введение военного положения указано, что "ограничения МОГУТ вводиться". Но никто их не вводил, кроме "личного мнения" пограничников.
Недавно Сытник давал интервью, где подтвердил это, только другими словами

Это уже даже не "телефонное право". Даже не знаю, как это вообще можно назвать.

*Лицо Януковича "а что так можно было"*.jpg


ну как ... я говорю как по факту ... если вы таможеннику скажите - что у нас нет запрета, вы нарушаете конституцию бла-бла-бла - ну он вам рассмеётся в лицо ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:56

Де модератор з лозиною!? :)))
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