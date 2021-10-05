Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 жов, 2022 13:10
Цікаво, а те, що в МАБі немає жодної операції з 17 по 20 число - теж в ДКБО треба причину дивитись?
M-Audio
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Додано: Чет 27 жов, 2022 17:01
Striker написав:
А що це за стандартний термін замовлення на 10 робочий день? Є щось таке в ДКБО? Бо Алка не хоче швидко віддавати мої євро.
Если депозит - то за 5 дней до окончания, по слухам, можно заказывать, тогда 5 дней будет
demichh
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Додано: Чет 27 жов, 2022 20:54
так после дождичка в четверг, на сухую пятницу
гривню шукають, закотилась кудись під лавку
Amethyst
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:21
demichh написав: Striker написав:
А що це за стандартний термін замовлення на 10 робочий день? Є щось таке в ДКБО? Бо Алка не хоче швидко віддавати мої євро.
Если депозит - то за 5 дней до окончания, по слухам, можно заказывать, тогда 5 дней будет
АльфаБанк вніс зміни в умови повернення. Тепер замовити валюту (навіть з депозиту) можна лише за 10 робочих днів. Раніше для депозиту можна було завчасно (до його завершення) замовити. Тепер потрібно щоб депозит завершився і лише потім можна замовляти. Без замовлення видають до 2000 грн (в еквіваленті).
ustinovse
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:17
Ну постійно ж йде мова про лярд тугриків. Але після нац-ї, думаю, що вистачить і 10 лярдів гривні, а інше розпихають по кишеням уповноважених фонда грабування для наступних ягуарів
Amethyst
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:18
Amethyst написав:
Ну постійно ж йде мова про лярд тугриків. Але після нац-ї, думаю, що вистачить і 10 лярдів гривні, а інше розпихають по кишеням уповноважених фонда грабування для наступних ягуарів
фонд тут будет как процедурный момент
чтоб признать неплатежеспособным платежеспособный банк
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:31
IMPRINTER написав: Amethyst написав:
Ну постійно ж йде мова про лярд тугриків. Але після нац-ї, думаю, що вистачить і 10 лярдів гривні, а інше розпихають по кишеням уповноважених фонда грабування для наступних ягуарів
фонд тут будет как процедурный момент
чтоб признать неплатежеспособным платежеспособный банк
иии...на этом всьооо зависнет, бо будут искать оту 1 грн в размере лярда тугрикофф
Amethyst
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Додано: Суб 29 жов, 2022 00:32
Кстати,банк то реально платежеспособный.В чём маразм.Как его можно выводить с рынка?
Scotch
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Додано: Суб 29 жов, 2022 03:17
Scotch написав:
Кстати,банк то реально платежеспособный.В чём маразм.Как его можно выводить с рынка?
Так надо
банк москвы тоже был.Еще у барсика структура собственности не правильная
https://www.forward-bank.com/about/stru ... 012022.pdf
Мизантрóп
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