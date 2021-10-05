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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 13:10

Цікаво, а те, що в МАБі немає жодної операції з 17 по 20 число - теж в ДКБО треба причину дивитись? :-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 17:01

  Striker написав:А що це за стандартний термін замовлення на 10 робочий день? Є щось таке в ДКБО? Бо Алка не хоче швидко віддавати мої євро.

Если депозит - то за 5 дней до окончания, по слухам, можно заказывать, тогда 5 дней будет
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 20:54

так после дождичка в четверг, на сухую пятницу
гривню шукають, закотилась кудись під лавку
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:21

  demichh написав:
  Striker написав:А що це за стандартний термін замовлення на 10 робочий день? Є щось таке в ДКБО? Бо Алка не хоче швидко віддавати мої євро.

Если депозит - то за 5 дней до окончания, по слухам, можно заказывать, тогда 5 дней будет

АльфаБанк вніс зміни в умови повернення. Тепер замовити валюту (навіть з депозиту) можна лише за 10 робочих днів. Раніше для депозиту можна було завчасно (до його завершення) замовити. Тепер потрібно щоб депозит завершився і лише потім можна замовляти. Без замовлення видають до 2000 грн (в еквіваленті).
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:17

Re: Альфа-Банк

Ну постійно ж йде мова про лярд тугриків. Але після нац-ї, думаю, що вистачить і 10 лярдів гривні, а інше розпихають по кишеням уповноважених фонда грабування для наступних ягуарів
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:18

  Amethyst написав:Ну постійно ж йде мова про лярд тугриків. Але після нац-ї, думаю, що вистачить і 10 лярдів гривні, а інше розпихають по кишеням уповноважених фонда грабування для наступних ягуарів


фонд тут будет как процедурный момент
чтоб признать неплатежеспособным платежеспособный банк
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:31

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:Ну постійно ж йде мова про лярд тугриків. Але після нац-ї, думаю, що вистачить і 10 лярдів гривні, а інше розпихають по кишеням уповноважених фонда грабування для наступних ягуарів


фонд тут будет как процедурный момент
чтоб признать неплатежеспособным платежеспособный банк

иии...на этом всьооо зависнет, бо будут искать оту 1 грн в размере лярда тугрикофф :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 00:32

Кстати,банк то реально платежеспособный.В чём маразм.Как его можно выводить с рынка?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 03:17

  Scotch написав:Кстати,банк то реально платежеспособный.В чём маразм.Как его можно выводить с рынка?

Так надо 8) банк москвы тоже был.Еще у барсика структура собственности не правильная https://www.forward-bank.com/about/stru ... 012022.pdf
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 08:07

  ustinovse написав:
  demichh написав:
  Striker написав:А що це за стандартний термін замовлення на 10 робочий день? Є щось таке в ДКБО? Бо Алка не хоче швидко віддавати мої євро.

Если депозит - то за 5 дней до окончания, по слухам, можно заказывать, тогда 5 дней будет

АльфаБанк вніс зміни в умови повернення. Тепер замовити валюту (навіть з депозиту) можна лише за 10 робочих днів. Раніше для депозиту можна було завчасно (до його завершення) замовити. Тепер потрібно щоб депозит завершився і лише потім можна замовляти. Без замовлення видають до 2000 грн (в еквіваленті).



... звідки така інфа? Вчора був на відділенні, за 5 ( п'ять) днів можно замовляти на видачу до 100к
abc111
 
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