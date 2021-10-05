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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 09:29

  abc111 написав:
  ustinovse написав:АльфаБанк вніс зміни в умови повернення. Тепер замовити валюту (навіть з депозиту) можна лише за 10 робочих днів. Раніше для депозиту можна було завчасно (до його завершення) замовити. Тепер потрібно щоб депозит завершився і лише потім можна замовляти. Без замовлення видають до 2000 грн (в еквіваленті).

... звідки така інфа? Вчора був на відділенні, за 5 ( п'ять) днів можно замовляти на видачу до 100к

Значит в отделении правила собственного банка, которым уже три дня (а если про просто 10 дней на валюту, то уже и несколько месяцев), не читали. Бывает.
Востаннє редагувалось moveton в Суб 29 жов, 2022 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 09:30

  Мизантрóп написав:
  Scotch написав:Кстати,банк то реально платежеспособный.В чём маразм.Как его можно выводить с рынка?

Так надо 8) банк москвы тоже был.Еще у барсика структура собственности не правильная https://www.forward-bank.com/about/stru ... 012022.pdf


...да и ВТБ был
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 09:50

В общем "безболезненная смена собственника". Ждите лимитов на выдачу по 3000 в сутки.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:06

  moveton написав:
  abc111 написав:
  ustinovse написав:АльфаБанк вніс зміни в умови повернення. Тепер замовити валюту (навіть з депозиту) можна лише за 10 робочих днів. Раніше для депозиту можна було завчасно (до його завершення) замовити. Тепер потрібно щоб депозит завершився і лише потім можна замовляти. Без замовлення видають до 2000 грн (в еквіваленті).

... звідки така інфа? Вчора був на відділенні, за 5 ( п'ять) днів можно замовляти на видачу до 100к

Значит в отделении правила собственного банка, которым уже три дня (а если про просто 10 дней на валюту, то уже и несколько месяцев), не читали. Бывает.

Розумієте у відділенні можуть при наявності валюти ті правила і трошки того... посунути. Мені минулого місяця персмен при розміщенні конвертаційного на моє питання - це ж тебе щоб його забрати треба за 10 днів замовляти? - дослівно відповів: "Подепозиту взагалі нема питання - за два дні до закінчення депо зателефонуєш і в день закінчення отримаєш усю суму". Так що мені здається що правила введені банком щоб відтермінувати видачу широкому загалу, але на місцях з замовленнями може бути дещо краща ситуація, ніж це прописано у правилах.
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