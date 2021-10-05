ustinovse написав:АльфаБанк вніс зміни в умови повернення. Тепер замовити валюту (навіть з депозиту) можна лише за 10 робочих днів. Раніше для депозиту можна було завчасно (до його завершення) замовити. Тепер потрібно щоб депозит завершився і лише потім можна замовляти. Без замовлення видають до 2000 грн (в еквіваленті).
... звідки така інфа? Вчора був на відділенні, за 5 ( п'ять) днів можно замовляти на видачу до 100к
Значит в отделении правила собственного банка, которым уже три дня (а если про просто 10 дней на валюту, то уже и несколько месяцев), не читали. Бывает.
Востаннє редагувалось moveton в Суб 29 жов, 2022 09:31, всього редагувалось 1 раз.
ustinovse написав:АльфаБанк вніс зміни в умови повернення. Тепер замовити валюту (навіть з депозиту) можна лише за 10 робочих днів. Раніше для депозиту можна було завчасно (до його завершення) замовити. Тепер потрібно щоб депозит завершився і лише потім можна замовляти. Без замовлення видають до 2000 грн (в еквіваленті).
... звідки така інфа? Вчора був на відділенні, за 5 ( п'ять) днів можно замовляти на видачу до 100к
Значит в отделении правила собственного банка, которым уже три дня (а если про просто 10 дней на валюту, то уже и несколько месяцев), не читали. Бывает.
Розумієте у відділенні можуть при наявності валюти ті правила і трошки того... посунути. Мені минулого місяця персмен при розміщенні конвертаційного на моє питання - це ж тебе щоб його забрати треба за 10 днів замовляти? - дослівно відповів: "Подепозиту взагалі нема питання - за два дні до закінчення депо зателефонуєш і в день закінчення отримаєш усю суму". Так що мені здається що правила введені банком щоб відтермінувати видачу широкому загалу, але на місцях з замовленнями може бути дещо краща ситуація, ніж це прописано у правилах.
demichh написав:Если депозит - то за 5 дней до окончания, по слухам, можно заказывать, тогда 5 дней будет
АльфаБанк вніс зміни в умови повернення. Тепер замовити валюту (навіть з депозиту) можна лише за 10 робочих днів. Раніше для депозиту можна було завчасно (до його завершення) замовити. Тепер потрібно щоб депозит завершився і лише потім можна замовляти. Без замовлення видають до 2000 грн (в еквіваленті).
... звідки така інфа? Вчора був на відділенні, за 5 ( п'ять) днів можно замовляти на видачу до 100к
Якщо гривню - так, за 5 робочих днів. Якщо валюту - за 10. І лише після того, як депозит закінчиться.