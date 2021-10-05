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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 жов, 2022 14:47
Alien написав:
Так що мені здається що правила введені банком щоб відтермінувати видачу широкому загалу, але на місцях з замовленнями може бути дещо краща ситуація, ніж це прописано у правилах.
Ну это преимущества иметь персонального менеджера
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:06
Ребят а напомните чем отличается кредитка world от кредитки world maximum RED? Кроме цвета конечно.
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