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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 527528529530

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Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:47

Re: Альфа-Банк

  Alien написав:Так що мені здається що правила введені банком щоб відтермінувати видачу широкому загалу, але на місцях з замовленнями може бути дещо краща ситуація, ніж це прописано у правилах.
Ну это преимущества иметь персонального менеджера :)
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:06

Re: Альфа-Банк

Ребят а напомните чем отличается кредитка world от кредитки world maximum RED? Кроме цвета конечно.
skorpi
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:36

Re: Альфа-Банк

M-Audio написав:
  Ромасик написав:
Порт написав:В общем "безболезненная смена собственника". Ждите лимитов на выдачу по 3000 в сутки.
Как? Прошло 8 мес, а вы только собираетесь ждать?

А что ещё остаётся делать при неразрывных депозитах?
На безразрывных и выдача то не нужна.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:18

Re: Альфа-Банк

Щось не можу зрозуміти - для чого знімати зараз гроші (валюту) з депозиту? Що з ними робити в умовах , що склалися?
Бекас
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:24

  Бекас написав:Щось не можу зрозуміти - для чого знімати зараз гроші (валюту) з депозиту? Що з ними робити в умовах , що склалися?

Продати по 39.50 покласти по 37.40 (або в інших банках ще дешевше) отримавши 2,10 з кожного долара профіт?
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:46

  Бекас написав:Щось не можу зрозуміти - для чого знімати зараз гроші (валюту) з депозиту? Що з ними робити в умовах , що склалися?


возможно, чтоб остались с деньгами, а не с гособлигациями через 100 лет ... в стране идет война, как бы ... каждый по-разному видит риски и в соответствии с ними принимает решения
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 21:19

Чисто теоретично... Якщо банк виведуть з ринку,що буде з військовими облігаціями,придбаними тут. Гроші через банки агенти виплатять,а облігації?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 21:31

  novichok написав:Чисто теоретично... Якщо банк виведуть з ринку,що буде з військовими облігаціями,придбаними тут. Гроші через банки агенти виплатять,а облігації?


это военные облигации не Альфы, а Минфина.

поэтому после вывода с рынка альфы (если такое будет) для них будет назначен какой-то новых хранитель ин не более.

так же как содержимое сейфовой ячейки ... ячейка банка, но содержимое ваше и банкротство банка никак не отражается на нем.
IMPRINTER
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