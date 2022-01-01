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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 жов, 2022 14:47
Alien написав:
Так що мені здається що правила введені банком щоб відтермінувати видачу широкому загалу, але на місцях з замовленнями може бути дещо краща ситуація, ніж це прописано у правилах.
Ну это преимущества иметь персонального менеджера
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:06
Ребят а напомните чем отличается кредитка world от кредитки world maximum RED? Кроме цвета конечно.
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skorpi
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Додано: Суб 29 жов, 2022 19:36
M-Audio написав: Ромасик написав:
Порт написав:В общем "безболезненная смена собственника". Ждите лимитов на выдачу по 3000 в сутки.
Как? Прошло 8 мес, а вы только собираетесь ждать?
А что ещё остаётся делать при неразрывных депозитах?
На безразрывных и выдача то не нужна.
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Ромасик
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:18
Щось не можу зрозуміти - для чого знімати зараз гроші (валюту) з депозиту? Що з ними робити в умовах , що склалися?
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Бекас
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:24
Бекас написав:
Щось не можу зрозуміти - для чого знімати зараз гроші (валюту) з депозиту? Що з ними робити в умовах , що склалися?
Продати по 39.50 покласти по 37.40 (або в інших банках ще дешевше) отримавши 2,10 з кожного долара профіт?
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ustinovse
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:46
Бекас написав:
Щось не можу зрозуміти - для чого знімати зараз гроші (валюту) з депозиту? Що з ними робити в умовах , що склалися?
возможно, чтоб остались с деньгами, а не с гособлигациями через 100 лет ... в стране идет война, как бы ... каждый по-разному видит риски и в соответствии с ними принимает решения
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Додано: Суб 29 жов, 2022 21:19
Чисто теоретично... Якщо банк виведуть з ринку,що буде з військовими облігаціями,придбаними тут. Гроші через банки агенти виплатять,а облігації?
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novichok
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Додано: Суб 29 жов, 2022 21:31
novichok написав:
Чисто теоретично... Якщо банк виведуть з ринку,що буде з військовими облігаціями,придбаними тут. Гроші через банки агенти виплатять,а облігації?
это военные облигации не Альфы, а Минфина.
поэтому после вывода с рынка альфы (если такое будет) для них будет назначен какой-то новых хранитель ин не более.
так же как содержимое сейфовой ячейки ... ячейка банка, но содержимое ваше и банкротство банка никак не отражается на нем.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 12:39
Ромасик написав:
M-Audio написав:А что ещё остаётся делать при неразрывных депозитах?
На безразрывных и выдача то не нужна.
Мысль не очень понятна. Он, хоть и безразрывной, но не бесконечный же.
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M-Audio
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