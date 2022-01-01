|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 жов, 2022 23:25
государство попросит ..блін..держава попросить віддати всі кредити швидше ?
цікаво цікаво..
єдине в чому я впевнений так це що заборгованість нікому із простих смертних не спишуть
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4287
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8624 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|546
|538083
|
Нед 30 жов, 2022 21:33
melkh
|
|112
|51873
|
|
|514
|484847
|