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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 528529530531

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:25

4-5 років... це ж якому збоченцю треба бути щоб таке натворити аби валютний депо на такий срок.Я ще розумію потребу 1-6 місяців тимчасово відлежатись великій сумі в відносно безпечному місці.
root
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:29

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Платити чужими картками у Алки не можна.

В Приват24 можна хіба заплатити карточкою Альфабанка?
  Amethyst написав:Альфа дозволяє безкоштовно платити зі своєї кредитки тільки по її напередвстановленими шаблонам (див. розділ Платіж/Платежі).

А якщо ще немає напередвстановленних шаблонів, то тоді як?
В Приват24 в шаблонах вже вказана сума за комун. послугу, яку треба заплатити, в МайАльфа таке є? Дякую.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:38

  root написав:4-5 років... це ж якому збоченцю треба бути щоб таке натворити аби валютний депо на такий срок.Я ще розумію потребу 1-6 місяців тимчасово відлежатись великій сумі в відносно безпечному місці.

Вибачте ви мислите досить вузько. Диверсифiкцiя штука не погана. Звiсно якщо людина кладе на "п'ятирiчку" не останнє, а має достатньо коштiв, щоб розмiщувати їх у рiзнi "корзини" з рiзними термiнами погашення та з рiзним ступенем ризиковостi. А про "збоченцiв" - це ви вкладникам вкладу "субординований" у Приватi розкажiть - i вони з вас дружньо посмiються.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:53

Alien
Та ні, не вузько. Хто своєю головою заробляє тей точно ніколи таке не відтворить ;) Ці люди знають що гроші зароблені працею і потом не варті того щоб відлежуватись в чужій кишені та ще й собі в мінус.

Це варіант для людей кому звалились великі суми занадто легко. Або навіть і важко та вони всеодно не можуть осягнути того що роблять помилку.
root
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