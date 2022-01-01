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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:25
4-5 років... це ж якому збоченцю треба бути щоб таке натворити аби валютний депо на такий срок.Я ще розумію потребу 1-6 місяців тимчасово відлежатись великій сумі в відносно безпечному місці.
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:29
Re: Альфа-Банк
В Приват24 можна хіба заплатити карточкою Альфабанка?
А якщо ще немає напередвстановленних шаблонів, то тоді як?
В Приват24 в шаблонах вже вказана сума за комун. послугу, яку треба заплатити, в МайАльфа таке є? Дякую.
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:38
Вибачте ви мислите досить вузько. Диверсифiкцiя штука не погана. Звiсно якщо людина кладе на "п'ятирiчку" не останнє, а має достатньо коштiв, щоб розмiщувати їх у рiзнi "корзини" з рiзними термiнами погашення та з рiзним ступенем ризиковостi. А про "збоченцiв" - це ви вкладникам вкладу "субординований" у Приватi розкажiть - i вони з вас дружньо посмiються.
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:53
Alien
Та ні, не вузько. Хто своєю головою заробляє тей точно ніколи таке не відтворить Ці люди знають що гроші зароблені працею і потом не варті того щоб відлежуватись в чужій кишені та ще й собі в мінус.
Це варіант для людей кому звалились великі суми занадто легко. Або навіть і важко та вони всеодно не можуть осягнути того що роблять помилку.
Додано: Пон 31 жов, 2022 10:25
Root розумієте життя така складна і непередбачувана штука що дуже важко сказати напевно що є помилкою а що ні. До того ж усе відносно. Наприклад одна моя знайома на чорний день зберігала у сейфі 20000$. На дачі у підвалі. А дача буша у невеликому селищі під Маріуполем яке було вщент зруйноване, то з її відносного погляду може воно й краще було віднести ті кошти до банку на 5річний депо. Ми не можемо знати напевне як і що буде. Тому особисто я намагаюсь уникати категоричних висловлювань типу помилка, збочинство особливо якщо воно стосується інших людей. Ситуація ж бо може скластися зовсім непередбачувано і те що колись здавалось помилкою може виявитись слушним рішенням і навпаки
Додано: Пон 31 жов, 2022 11:17
Все буває дійсно і так, так що не буду сперечатись. Але в цілому те що Ви кажете то поодинокі випадки, на них ставку робити це як камінцем в небо жбурляти, агов качку зб'єте
p.s.
ну і Ваша знайома дуже "далекоглядна", на кордоні скопичуються війська ворога, а поруч навіть бої йдуть вже як 8 років вона вирішує пачку готівки дома залишити... нехай і ображаються люди але я дійсно не розумію що за каша в голові цих людей.
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