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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 529530531532>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:25

4-5 років... це ж якому збоченцю треба бути щоб таке натворити аби валютний депо на такий срок.Я ще розумію потребу 1-6 місяців тимчасово відлежатись великій сумі в відносно безпечному місці.
root
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:29

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Платити чужими картками у Алки не можна.

В Приват24 можна хіба заплатити карточкою Альфабанка?
  Amethyst написав:Альфа дозволяє безкоштовно платити зі своєї кредитки тільки по її напередвстановленими шаблонам (див. розділ Платіж/Платежі).

А якщо ще немає напередвстановленних шаблонів, то тоді як?
В Приват24 в шаблонах вже вказана сума за комун. послугу, яку треба заплатити, в МайАльфа таке є? Дякую.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:38

  root написав:4-5 років... це ж якому збоченцю треба бути щоб таке натворити аби валютний депо на такий срок.Я ще розумію потребу 1-6 місяців тимчасово відлежатись великій сумі в відносно безпечному місці.

Вибачте ви мислите досить вузько. Диверсифiкцiя штука не погана. Звiсно якщо людина кладе на "п'ятирiчку" не останнє, а має достатньо коштiв, щоб розмiщувати їх у рiзнi "корзини" з рiзними термiнами погашення та з рiзним ступенем ризиковостi. А про "збоченцiв" - це ви вкладникам вкладу "субординований" у Приватi розкажiть - i вони з вас дружньо посмiються.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:53

Alien
Та ні, не вузько. Хто своєю головою заробляє тей точно ніколи таке не відтворить ;) Ці люди знають що гроші зароблені працею і потом не варті того щоб відлежуватись в чужій кишені та ще й собі в мінус.

Це варіант для людей кому звалились великі суми занадто легко. Або навіть і важко та вони всеодно не можуть осягнути того що роблять помилку.
root
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:25

Root розумієте життя така складна і непередбачувана штука що дуже важко сказати напевно що є помилкою а що ні. До того ж усе відносно. Наприклад одна моя знайома на чорний день зберігала у сейфі 20000$. На дачі у підвалі. А дача буша у невеликому селищі під Маріуполем яке було вщент зруйноване, то з її відносного погляду може воно й краще було віднести ті кошти до банку на 5річний депо. Ми не можемо знати напевне як і що буде. Тому особисто я намагаюсь уникати категоричних висловлювань типу помилка, збочинство особливо якщо воно стосується інших людей. Ситуація ж бо може скластися зовсім непередбачувано і те що колись здавалось помилкою може виявитись слушним рішенням і навпаки
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:17

Все буває дійсно і так, так що не буду сперечатись. Але в цілому те що Ви кажете то поодинокі випадки, на них ставку робити це як камінцем в небо жбурляти, агов качку зб'єте ;)


p.s.
ну і Ваша знайома дуже "далекоглядна", на кордоні скопичуються війська ворога, а поруч навіть бої йдуть вже як 8 років вона вирішує пачку готівки дома залишити... нехай і ображаються люди але я дійсно не розумію що за каша в голові цих людей. :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:59

  Alien написав:Root розумієте життя така складна і непередбачувана штука що дуже важко сказати напевно що є помилкою а що ні. До того ж усе відносно. Наприклад одна моя знайома на чорний день зберігала у сейфі 20000$. На дачі у підвалі. А дача буша у невеликому селищі під Маріуполем яке було вщент зруйноване, то з її відносного погляду може воно й краще було віднести ті кошти до банку на 5річний депо. Ми не можемо знати напевне як і що буде. Тому особисто я намагаюсь уникати категоричних висловлювань типу помилка, збочинство особливо якщо воно стосується інших людей. Ситуація ж бо може скластися зовсім непередбачувано і те що колись здавалось помилкою може виявитись слушним рішенням і навпаки

хороший сейф переживе ракетний удар по будинку , залишилось дочекатися деокупації та розібрати завали своєї дачі , хоча якщо сейф викрали ..тоді біда
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:06

  root написав:p.s.
ну і Ваша знайома дуже "далекоглядна", на кордоні скопичуються війська ворога, а поруч навіть бої йдуть вже як 8 років вона вирішує пачку готівки дома залишити... нехай і ображаються люди але я дійсно не розумію що за каша в голові цих людей. :mrgreen:

Я не писал що це було цьогоріч - описаний мною випадок 2014 року.
  yama написав:хороший сейф переживе ракетний удар по будинку , залишилось дочекатися деокупації та розібрати завали своєї дачі , хоча якщо сейф викрали ..тоді біда

Вона була на дачі після звільнення селища - при розборі завалів слідів від сейфа на жаль знайти не вдалось.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:29

  root написав:
p.s.
ну і Ваша знайома дуже "далекоглядна", на кордоні скопичуються війська ворога, а поруч навіть бої йдуть вже як 8 років вона вирішує пачку готівки дома залишити... нехай і ображаються люди але я дійсно не розумію що за каша в голові цих людей. :mrgreen:

Дома не залишати , на депозит не розміщувати... Треба було в крипту вкладатись?
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:35

  vollena71 написав:Дома не залишати , на депозит не розміщувати... Треба було в крипту вкладатись?
Всі перераховані Вами варіанти мають право на життя.

Але краще поясність мені сенс валютного депозиту на більше чим 1 рік.

Дякую :)
root
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