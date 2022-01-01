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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 13:47
root написав: vollena71 написав:
Дома не залишати , на депозит не розміщувати... Треба було в крипту вкладатись?
Всі перераховані Вами варіанти мають право на життя.
Але краще поясність мені сенс валютного депозиту на більше чим 1 рік.
Дякую
без разницы на какой срок - любого срочного депозита, открытого по сути под 0%, который замораживает деньги. Вон почитайте плачи Ярославны на ФБ - открыла срочный де, а щас понадобились бабки, банк не отдает ... Ладно уже на клад до востребования еще, но срочный - это за гранью понимания.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 13:49
IMPRINTER написав:
без разницы на какой срок - любого срочного депозита, открытого по сути под 0%, который замораживает деньги. Вон почитайте плачи Ярославны на ФБ - открыла срочный де, а щас понадобились бабки, банк не отдает ... Ладно уже на клад до востребования еще, но срочный - это за гранью понимания.
Дякую що хтось розуміючий відгукнувся, а то судячи по лайкам моєму опоненту я вже почав зламуватись
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Додано: Пон 31 жов, 2022 14:05
root написав:
Але краще поясність мені сенс валютного депозиту на більше чим 1 рік.
а в чому сакральність строку в 1 рік?
Є ОВДП на 5-10 років. Для вас це сенсація? А ОВДП на 1 рік вважаються середньостроковими.
В чому проблема закинути певну суму в дол на 5 років під гарний відсоток? У мене такий є в Алки для пакетного обслуговування.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 14:10
finfen написав: Amethyst написав:
Платити чужими картками у Алки не можна.
В Приват24 можна хіба заплатити карточкою Альфабанка?
Не пользую #зеленелайно для коммуналки
finfen написав: Amethyst написав:
Альфа дозволяє безкоштовно платити зі своєї кредитки тільки по її напередвстановленими шаблонам (див. розділ Платіж/Платежі).
А якщо ще немає напередвстановленних шаблонів, то тоді як?
В Приват24 в шаблонах вже вказана сума за комун. послугу, яку треба заплатити, в МайАльфа таке є? Дякую.
Якщо немає, то мона СЕПом(IБАНом) заплатити, але з дебетки/пакетки, тому що з кредитки тута буде комис (4%). Мож тоді в Портмоне пошукати, там мона і кредиткою з МСС 4900, але з абонкою? А мож через Мумбу, там КБ 2..5%? Але там значно більше глюків буде.
А у шаблонах Алки так, вже є суми до сплати. Але я таки їх перевіряю по Портмоне. Поки все чіки-пики для Кийова
Востаннє редагувалось Amethyst
в Пон 31 жов, 2022 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 14:10
root написав: IMPRINTER написав:
без разницы на какой срок - любого срочного депозита, открытого по сути под 0%, который замораживает деньги. Вон почитайте плачи Ярославны на ФБ - открыла срочный де, а щас понадобились бабки, банк не отдает ... Ладно уже на клад до востребования еще, но срочный - это за гранью понимания.
Дякую що хтось розуміючий відгукнувся, а то судячи по лайкам моєму опоненту я вже почав зламуватись
)))
я вас розчарую, але той розуміючий навіть не знає, які ставки в дол. А де точно 0% - так це у нього під грушею.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 14:15
root написав: vollena71 написав:
Дома не залишати , на депозит не розміщувати... Треба було в крипту вкладатись?
Всі перераховані Вами варіанти мають право на життя.
Але краще поясність мені сенс валютного депозиту на більше чим 1 рік.
Дякую
Сума депозиту не більше 5% від загального капіталу. Відсоткова ставка 5% з капіталізацією, тоді як річні були не більше 3%
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Додано: Пон 31 жов, 2022 14:19
vollena71 написав: root написав: vollena71 написав:
Дома не залишати , на депозит не розміщувати... Треба було в крипту вкладатись?
Всі перераховані Вами варіанти мають право на життя.
Але краще поясність мені сенс валютного депозиту на більше чим 1 рік.
Дякую
Сума депозиту не більше 5% від загального капіталу. Відсоткова ставка 5% з капіталізацією, тоді як річні були не більше 3%
уже 6% на 5 років.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 14:34
ScaryBee написав:
уже 6% на 5 років.
При лонгації навіть 7
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