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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 529530531532

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
34%
17
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:47

  root написав:
  vollena71 написав:Дома не залишати , на депозит не розміщувати... Треба було в крипту вкладатись?
Всі перераховані Вами варіанти мають право на життя.

Але краще поясність мені сенс валютного депозиту на більше чим 1 рік.

Дякую :)


без разницы на какой срок - любого срочного депозита, открытого по сути под 0%, который замораживает деньги. Вон почитайте плачи Ярославны на ФБ - открыла срочный де, а щас понадобились бабки, банк не отдает ... Ладно уже на клад до востребования еще, но срочный - это за гранью понимания.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:49

  IMPRINTER написав:без разницы на какой срок - любого срочного депозита, открытого по сути под 0%, который замораживает деньги. Вон почитайте плачи Ярославны на ФБ - открыла срочный де, а щас понадобились бабки, банк не отдает ... Ладно уже на клад до востребования еще, но срочный - это за гранью понимания.


Дякую що хтось розуміючий відгукнувся, а то судячи по лайкам моєму опоненту я вже почав зламуватись :))))
root
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:05

  root написав:Але краще поясність мені сенс валютного депозиту на більше чим 1 рік.

а в чому сакральність строку в 1 рік?
Є ОВДП на 5-10 років. Для вас це сенсація? А ОВДП на 1 рік вважаються середньостроковими.
В чому проблема закинути певну суму в дол на 5 років під гарний відсоток? У мене такий є в Алки для пакетного обслуговування.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:10

  finfen написав:
  Amethyst написав:Платити чужими картками у Алки не можна.

В Приват24 можна хіба заплатити карточкою Альфабанка?

Не пользую #зеленелайно для коммуналки :wink:
  finfen написав:
  Amethyst написав:Альфа дозволяє безкоштовно платити зі своєї кредитки тільки по її напередвстановленими шаблонам (див. розділ Платіж/Платежі).

А якщо ще немає напередвстановленних шаблонів, то тоді як?
В Приват24 в шаблонах вже вказана сума за комун. послугу, яку треба заплатити, в МайАльфа таке є? Дякую.
Якщо немає, то мона СЕПом(IБАНом) заплатити, але з дебетки/пакетки, тому що з кредитки тута буде комис (4%). Мож тоді в Портмоне пошукати, там мона і кредиткою з МСС 4900, але з абонкою? А мож через Мумбу, там КБ 2..5%? Але там значно більше глюків буде.
А у шаблонах Алки так, вже є суми до сплати. Але я таки їх перевіряю по Портмоне. Поки все чіки-пики для Кийова :)
Востаннє редагувалось Amethyst в Пон 31 жов, 2022 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:10

  root написав:
  IMPRINTER написав:без разницы на какой срок - любого срочного депозита, открытого по сути под 0%, который замораживает деньги. Вон почитайте плачи Ярославны на ФБ - открыла срочный де, а щас понадобились бабки, банк не отдает ... Ладно уже на клад до востребования еще, но срочный - это за гранью понимания.


Дякую що хтось розуміючий відгукнувся, а то судячи по лайкам моєму опоненту я вже почав зламуватись :))))

я вас розчарую, але той розуміючий навіть не знає, які ставки в дол. А де точно 0% - так це у нього під грушею.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:15

  root написав:
  vollena71 написав:Дома не залишати , на депозит не розміщувати... Треба було в крипту вкладатись?
Всі перераховані Вами варіанти мають право на життя.

Але краще поясність мені сенс валютного депозиту на більше чим 1 рік.

Дякую :)

Сума депозиту не більше 5% від загального капіталу. Відсоткова ставка 5% з капіталізацією, тоді як річні були не більше 3%
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:19

  vollena71 написав:
  root написав:
  vollena71 написав:Дома не залишати , на депозит не розміщувати... Треба було в крипту вкладатись?
Всі перераховані Вами варіанти мають право на життя.

Але краще поясність мені сенс валютного депозиту на більше чим 1 рік.

Дякую :)

Сума депозиту не більше 5% від загального капіталу. Відсоткова ставка 5% з капіталізацією, тоді як річні були не більше 3%

уже 6% на 5 років.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 14:34

  ScaryBee написав:уже 6% на 5 років.

При лонгації навіть 7
vollena71
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