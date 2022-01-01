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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 18:59
К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:10
Кащей написав:
К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?
на момент закрытия опердня
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:28
IMPRINTER написав: Кащей написав:
К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?
на момент закрытия опердня
В 19-00 (когда свет дали) пополнил через Сенс чужой картой, решил в ноль вывести, даже меньше 20грн не оставил, - провелось моментально. Смотрел в Мабе.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:32
lel написав: IMPRINTER написав: Кащей написав:
К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку? Если в РД часиков в 10 утра затянуть с неалкиных карт нужную сумму в Сенсе, будет ли этого достаточно?
на момент закрытия опердня
В 19-00 (когда свет дали) пополнил через Сенс чужой картой, решил в ноль вывести, даже меньше 20грн не оставил, - провелось моментально. Смотрел в Мабе.
имелось ввиду, что наличие денег на счету, чтоб не брало сотку надо обеспечить до закрытия опердня (в момент его закрытия ее списуют)
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Додано: Пон 31 жов, 2022 20:18
кто знает? при пополнении моб. телефона Сенс показывает ФИО плательщика - оно светится/передается моб. оператору? или это только для внутри-банковской инфы?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 20:45
la9 написав:
Скажите, а возможно заказать допку к хамелеону мастер?
По данному продукту можно выпускать только Visa Platinum.
Кащей написав:
К какому времени расчетной даты на счету Ред-кредитки не должно быть задолженности, чтобы Алла не побрила на сотку?
По договору до 17:00 условия погашения должны быть проведены по счёту, а время РД плавающее (от 17 и позже).
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